Bitget lance le programme VIP Fast Track sur les contrats à terme, le marché au comptant et la détention d’actifs

VICTORIA, Seychelles, 03 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé aujourd’hui le lancement du programme VIP Fast Track, une nouvelle campagne conçue pour aider les utilisateurs à atteindre des niveaux VIP supérieurs grâce à des parcours de trading personnalisés couvrant les contrats à terme, le marché au comptant et la détention d’actifs. Ce lancement marque la première phase de la saison VIP UEX de Bitget, une initiative globale fondée sur le principe de maximiser les avantages tout en réduisant au minimum les frais pour les utilisateurs à forte valeur.

Contrairement aux systèmes VIP traditionnels des bourses, qui reposent principalement sur des seuils d’actifs fixes, le programme VIP Fast Track introduit des parcours de progression basés sur l’activité de trading et la croissance du compte. Les utilisateurs de contrats à terme peuvent débloquer jusqu’à 300 USDT en bons en espèces, les utilisateurs du marché au comptant peuvent recevoir jusqu’à 120 USDT en bons de remboursement de frais, et les utilisateurs axés sur la détention d’actifs peuvent accéder à des bons d’augmentation de rendement allant jusqu’à 7 % en USDT, tout en progressant vers le statut VIP officiel.

Bitget a également lancé une nouvelle page dédiée au programme VIP dans l’application, permettant aux utilisateurs de suivre leur progression vers le niveau supérieur via un tableau de bord optimisé pour mobile. Cette page calcule en temps réel les conditions d’éligibilité et affiche les avantages disponibles selon les niveaux, notamment des réductions de frais, des airdrops (distributions gratuites de jetons) et des récompenses liées au style de vie à l’échelle mondiale.

« Les systèmes VIP se sont traditionnellement concentrés sur des seuils statiques, mais la croissance des utilisateurs sur une plateforme est bien plus dynamique », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le programme Fast Track vise à rendre la progression plus concrète en reliant directement l’activité de trading à des récompenses immédiates et à des parcours d’évolution plus clairs. »

Chaque étape de progression dans le cadre de la campagne inclut ce que Bitget définit comme une structure de récompense basée sur la validation des seuils, où les utilisateurs reçoivent des bonus immédiats dès qu’ils atteignent des objectifs de qualification spécifiques. Ces récompenses sont conçues pour compenser partiellement les coûts de trading durant le processus de montée en niveau et réduire les frictions pour les utilisateurs passant d’un accès VIP temporaire vers les statuts officiels V1, V2 et V3.

Ce lancement précède également la prochaine phase de la saison VIP UEX, qui introduira une campagne dédiée de distributions gratuites entre avril et mai, avec une cagnotte totale d’un million d’actifs UEX alpha, incluant des distributions d’actions tokenisées ainsi qu’un projet supplémentaire qui sera annoncé ultérieurement. Les différentes phases de la campagne devraient proposer des récompenses pouvant atteindre 500 000 unités par session.

L’écosystème VIP de Bitget continue de s’étendre à mesure que la plateforme met davantage l’accent sur la fidélisation des utilisateurs à haute fréquence et à forte valeur grâce à une combinaison d’incitations au trading, d’optimisation tarifaire et d’accès à des expériences exclusives liées aux futures campagnes saisonnières.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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