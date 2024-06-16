Bitget Launchpool incorpora o Towns Protocol (TOWNS), passando a oferecer mais de 16 milhões em recompensas em tokens

VICTORIA, Seychelles, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a inclusão do Towns Protocol (TOWNS) em seu Launchpool, bem como sua listagem para negociação spot. A negociação do par TOWNS/USDT começará em 5 de agosto de 2025, às 14h30 (UTC), com saques disponíveis a partir de 6 de agosto de 2025, às 15h30 (UTC).

A campanha do Launchpool da Bitget para o Towns Protocol está oferecendo 16.340.000 TOWNS em recompensas totais. Os usuários elegíveis podem participar bloqueando BGB e TOWNS durante o evento, que ocorre de 6 de agosto de 2025, às 6h, até 10 de agosto de 2025, às 6h (UTC). No pool de bloqueio de BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com os limites máximos determinados pelo seu nível VIP, para terem a chance de ganhar uma parte dos 15.215.000 TOWNS. No pool de bloqueio de TOWNS, bloquear um mínimo de 110 TOWNS e um máximo de 11.254.000 TOWNS dá aos usuários a chance de ganhar uma parte dos 1.125.000 TOWNS.

O Towns Protocol é uma infraestrutura descentralizada projetada para impulsionar aplicativos de mensagens em tempo real na blockchain, atuando efetivamente como a camada de comunicação para a Web3. Construída em uma rede L2 compatível com EVM, com contratos inteligentes implantados na Base, esta infraestrutura combina nós de streaming descentralizados off-chain com a lógica on-chain para possibilitar experiências de comunicação totalmente programáveis e sem permissão, conhecidas como “Spaces”. Esses Spaces são personalizáveis e passíveis de propriedade, apresentando associações on-chain, um sistema de reputação flexível e criptografia de ponta a ponta. O Towns Protocol gera valor coletando taxas dessas vendas de associações, bem como de negociações e gratificações trocadas entre os usuários. Essas taxas são coletadas em ETH e utilizadas para compensar, por meio de um processo programático de recompra e queima, as recompensas que o protocolo distribui aos operadores de nós.

A Bitget continua a expandir suas ofertas, posicionando-se como uma plataforma líder para operações com criptomoedas. A corretora conquistou uma reputação por suas soluções inovadoras, permitindo que os usuários explorem as criptomoedas dentro de um ecossistema CeDeFi seguro. Com uma vasta seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir suas ofertas para mais de 900 pares de trading, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição de Towns Protocol ao portfólio da Bitget marca um passo significativo para a expansão de seu ecossistema, ao adotar uma infraestrutura de comunicação descentralizada que possibilita redes de mensagens programáveis e geradoras de valor, alinhadas com o futuro da interação social on-chain e da monetização de comunidades.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

