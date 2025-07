VICTORIA, Seychelles, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’intégration de Gaia (GAIA) sur son Launchpool et sa cotation sur sa plateforme de trading au comptant. Gaia est un réseau décentralisé permettant à chacun de créer, déployer, faire évoluer et monétiser ses propres agents IA. Les transactions pour la paire GAIA/USDT débutent le 30 juillet 2025 à 9 heures (UTC).

À cette occasion, Bitget organise une campagne sur Launchpool, assortie de 4 741 300 jetons GAIA à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB pendant l’événement, prévu du 30 juillet 2025 à 9 heures (UTC) au 1er août 2025, même heure. Dans le pool BGB, les participants pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 3 858 300 jetons GAIA, les seuils variant selon leur niveau VIP.

En parallèle, Bitget organisera une campagne CandyBomb, assortie de 633 000 jetons GAIA à gagner. 211 000 jetons GAIA de ce total seront affectés au pool de trading GAIA, BTC et BGB destiné aux nouveaux utilisateurs, tandis que 422 000 autres jetons GAIA seront placés dans le pool de trading GAIA réservé aux utilisateurs actuels. Cette campagne est prévue du 30 juillet 2025 à 9 heures (UTC) au 6 août 2025, même heure.

Bitget mettra également en place un tirage au sort sur X, permettant à 750 utilisateurs qualifiés de se partager 125 000 jetons GAIA. Cette campagne se déroulera du 30 juillet 2025 à 9 heures (UTC) au 1er août 2025, même heure. Pour participer, les utilisateurs doivent suivre Bitget et GAIA sur X, repartager le post du tirage au sort en utilisant le hashtag #GAIAxBitgetLaunchpool, taguer un ami, s’inscrire, déposer ou négocier des jetons GAIA sur Bitget, et remplir le formulaire annexé à la publication.

Parallèlement, une campagne collective sera organisée du 30 juillet 2025 à 9 heures (UTC) au 6 août 2025, même heure, à l’appui de 125 000 jetons GAIA supplémentaires à partager entre les 750 utilisateurs qualifiés. Pour y participer, les utilisateurs sont invités à rejoindre l’espace Bitget Discord et le Groupe des détenteurs de BGB, s’inscrire, effectuer un dépôt net supérieur à 100 USDT, et réaliser un échange au comptant de la paire GAIA/USDT.

Gaia est un réseau d’IA décentralisé qui permet aux utilisateurs d’héberger, d’acquérir et d’interagir avec des agents IA autonomes dans un environnement sécurisé et transparent. Hébergé sur la technologie blockchain, Gaia garantit le fonctionnement indépendant de chaque nœud d’IA tout en contribuant à un écosystème interconnecté plus large. Les utilisateurs peuvent déployer des modèles avancés tels que Qwen2 0.5B Instruct et les personnaliser en y intégrant des données personnelles ou professionnelles en vue de développer des services IA sur mesure.

En capitalisant sur la souveraineté des données et la confidentialité, Gaia invente un nouveau modèle pour le développement et la monétisation de l’IA décentralisée. Son infrastructure conviviale permet à chacun d’installer facilement l’éditeur de nœud, de configurer les modèles et de prendre part à la collaboration collective autour de l’IA par domaine, et d’ouvrir ainsi de nouvelles perspectives d’innovation dans l’univers Web3.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme de premier plan dédiée à l’échange de cryptomonnaies. Sa plateforme intégrant des solutions innovantes fait office de référence et permet aux utilisateurs de découvrir les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé.

Bitget compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à développer son offre au-delà de 900 paires négociables tout en reliant les utilisateurs à divers environnements, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base ou TON. L’intégration de Gaia au portefeuille de Bitget marque une étape décisive du développement de son écosystème en adoptant l’innovation propre à l’IA décentralisée, en apportant aux utilisateurs un meilleur contrôle de leurs données privées et en accompagnant la prochaine génération d’applications Web3 pilotées par l’IA.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

