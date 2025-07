VICTORIA, Seychelles, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a próxima listagem da Fragmetric (FRAG) na zona de Inovação, LSD e Ecossistema Solana para negociações spot. O par FRAG/USDT começa em 1.º de julho de 2025, às 8h30 (UTC), com saques disponíveis a partir de 2 de julho de 2025, às 9h30 (UTC). Além de estar disponível para negociações spot, a Bitget lançará uma campanha exclusiva de recompensas do Launchpool. Os usuários que se qualificarem poderão bloquear BGB e FRAG para obter uma parte dos 4.200.000 FRAG. A campanha do Launchpool acontece de 1.º de julho de 2025, às 8h30, até 4 de julho de 2025, às 8h30 (UTC). O pool da campanha BGB terá 3.800.000 FRAG disponíveis e o pool da campanha FRAG terá 400.000 FRAG disponíveis.

A Bitget também lançará uma campanha CandyBomb com um total de 400.000 FRAG disponíveis. Os novos usuários poderão obter 400.000 FRAG no pool da campanha de negociação FRAG/SOL. A campanha CandyBomb ocorrerá de 1.º de julho de 2025, às 8h30, até 8 de julho de 2025, às 8h30 (UTC).

A Fragmetric começou como o primeiro protocolo nativo de liquid (re)staking da Solana e evoluiu para o padrão avançado de gestão de ativos FRAG-22. Esse novo padrão integra perfeitamente depósitos multiativos, distribuição precisa de recompensas e obtenção de rendimento modular, permitindo que desenvolvedores e usuários acessem estratégias DeFi sofisticadas de forma eficiente.

A inclusão da FRAG na plataforma da Bitget deve oferecer aos usuários uma nova oportunidade de explorar projetos inovadores que impulsionam o ecossistema web3. Essa listagem fortalece ainda mais a posição da Bitget como uma plataforma de ativos digitais inovadores, permitindo aos usuários explorar novas oportunidades em um mercado em constante evolução. A Bitget tem expandido consistentemente sua participação de mercado tanto em negociações spot quanto em derivativos entre as corretoras centralizadas. Com foco em oferecer aos usuários oportunidades de investir em diferentes projetos, a plataforma está agora entre as 5 maiores corretoras de criptoativos, com mais de 900 ativos, incluindo tokens de ecossistemas, como TON, Ethereum, Solana, Base e outros.

Para obter mais informações sobre a Fragmetric (FRAG), acesse aqui.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

