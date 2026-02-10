Bitget Leva a Blockchain4Youth ao Torneio Juvenil LALIGA na Tailândia

BANGKOK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, marcou o início do Torneio Juvenil da LALIGA de 2026 (LLYT) no Centro de Treinamento de Alto Desempenho da FA Tailândia, destacando seu compromisso com o envolvimento dos jovens e o desenvolvimento das bases em todo o Sudeste Asiático.

Como parceira regional da LALIGA, a Bitget apoiou o torneio como parte da sua iniciativa Blockchain4Youth mais ampla, que se concentra em educação, disciplina e oportunidades de longo prazo para a próxima geração. A etapa tailandesa do LLYT reuniu 86 equipes juvenis de oito países, incluindo Tailândia, China, Japão e Índia, tornando-se um dos maiores encontros transfronteiriços de futebol juvenil da região.

O envolvimento da Bitget centrou-se na criação de um ambiente positivo e comunitário para jogadores e famílias. Para operações de torneio perfeitas, a equipe trabalhou com os organizadores locais, montou um estande especial nas instalações, e serviu bebidas aos participantes e pais. Suas principais prioridades continuam sendo a participação, espírito esportivo e proporcionar aos jovens atletas um ambiente profissional para treinamento e competição.

“O futebol ensina valores que ficam com você por toda a vida”, disse Ignacio Aguirre Franco, Diretor de Marketing da Bitget. “O apoio aos torneios juvenis como este ajuda os jovens jogadores a criar confiança, disciplina e um senso de possibilidade desde cedo.”

A competição é um componente do programa Blockchain4Youth da Bitget, um empreendimento de longo prazo que visa ajudar os jovens por meio de exposição, educação e acesso. As atividades no local do programa destacam valores do mundo real, como trabalho em equipe, consistência e crescimento – princípios compartilhados pelo esporte e pela tecnologia – embora também abranjam o aprendizado digital e as tecnologias emergentes.

Como centro regional de intercâmbio internacional e desenvolvimento de talentos, a Tailândia continua a ter um papel significativo na estratégia juvenil da LALIGA em toda a Ásia. A Bitget continua a apoiar projetos de criação de comunidades que promovam a aprendizagem fora da sala de aula, por meio de colaborações como esta competição.

“LALIGA e Bitget compartilham a sua dedicação à excelência e à comunidade”, disse Iván Codina, Diretor Executivo da LALIGA para o Sudeste Asiático. “Este torneio abre um caminho profissional para os jovens jogadores testarem suas habilidades contra colegas internacionais, apoiados pela visão inovadora da Bitget.”

A Bitget continua a expandir sua visão de Intercâmbio Universal para além dos mercados e produtos, apoiando o futebol de base, além das suas iniciativas de educação internacional, enfatizando o impacto a longo prazo por meio do desenvolvimento, da inclusão e do envolvimento dos jovens na comunidade.

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: [email protected]

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

Isenção de responsabilidade: A Bitget não opera um negócio de ativos digitais na Tailândia e não é licenciada ou autorizada por nenhuma autoridade reguladora local.

Foto deste comunicado disponível em

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/443f10f0-3f92-4aec-a2f9-c7af11225f88

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/209649af-861f-42c8-9ccf-2385142e468e

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a3d7928-b697-472e-9484-fe13fa2a2cf5

GlobeNewswire Distribution ID 1001163944