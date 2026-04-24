Bitget renforce sa position multi-actifs et se classe deuxième au niveau mondial pour les contrats à terme perpétuels sur actions au premier trimestre 2026

VICTORIA, Seychelles, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, s’est classée deuxième au niveau mondial en termes de parts de marché pour les contrats à terme perpétuels sur actions au premier trimestre 2026, selon le rapport de TokenInsight sur les cryptobourses pour le premier trimestre 2026 (TokenInsight’s Crypto Exchange Report Q1 2026). Ce résultat souligne l’intérêt croissant pour les produits dérivés liés aux actions, avec une demande qui s’étend désormais au-delà des actifs crypto-natifs pour inclure une exposition plus large au marché.

Cette transition vers le trading de titres tokenisés et multi-actifs n’en est qu’à ses débuts, mais son orientation se précise. Selon le rapport, le volume quotidien moyen des contrats à terme perpétuels sur actions s’est établi à environ 423 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui témoigne d’une croissance soutenue du segment. Cette tendance corrobore la thèse de Bitget sur la tokenisation de la finance traditionnelle. Publiée en février 2026, celle-ci prévoyait une augmentation du volume annuel des transactions boursières d’environ 100 à 130 billions de dollars aujourd’hui à 160 à 200 billions de dollars d’ici 2030, à mesure que les actions poursuivent leur migration vers la blockchain.

La position de Bitget s’explique par son arrivée précoce sur ce marché, avec le lancement dès septembre 2025 des contrats à terme perpétuels sur actions. Au 1er trimestre 2026, Bitget a ainsi capté 22,61 % du segment des contrats à terme perpétuels sur actions, avec un volume de transactions quotidien moyen qui atteignait 95,74 millions de dollars. La plateforme a progressivement consolidé sa position sur ce marché, illustrant l’évolution du secteur vers une stratégie de bourse universelle ainsi que sa capacité à favoriser une plus large exposition au marché grâce à une infrastructure de trading éprouvée.

« Cette étape importante traduit bien plus qu’une simple croissance de ce marché. Elle démontre que les utilisateurs sont sensibles à une évolution plus globale des services que les plateformes de trading devraient leur offrir », déclare Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre objectif est de faire de Bitget une plateforme où les utilisateurs peuvent naviguer plus facilement entre les cryptomonnaies et les actifs financiers traditionnels. Nos performances dans le domaine des contrats à terme perpétuels sur actions s’inscrivent parfaitement dans la mise en œuvre de cette vision à long terme. »

Au-delà des contrats à terme perpétuels sur actions, le rapport souligne également la solidité de la position de Bitget sur le marché boursier dans son ensemble. Au premier trimestre 2026, Bitget se classait en effet au 5e rang mondial en termes de part de marché totale, avec pas moins de 7,70 % du volume total des transactions du secteur. Restée stable d’un trimestre à l’autre, sa part de marché a progressé de 0,02 point de pourcentage malgré un repli général du marché. Bitget se maintient ainsi parmi les 5 premiers acteurs de son secteur, tant sur le marché des cryptomonnaies que sur celui des marchés financiers traditionnels émergents.

La performance enregistrée par Bitget sur le marché des contrats à terme perpétuels sur actions s’inscrit dans sa stratégie globale de bourse universelle, conçue pour réunir au sein d’un environnement de trading unique les cryptomonnaies et un accès élargi aux marchés. Si la plateforme s’est clairement imposée comme un acteur majeur sur le marché des actions tokenisées, son dynamisme sur le marché des contrats à terme perpétuels sur actions témoigne d’un effort plus large visant à développer l’infrastructure, la liquidité et les mécanismes d’accès nécessaires pour accompagner la migration des activités de marché traditionnelles vers les environnements de trading on-chain et crypto-natifs.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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