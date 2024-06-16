VICTORIA, Seychelles, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a participé au tournoi junior de la LALIGA à Manille, soutenant l’un des événements de football amateur les plus passionnants d’Asie, axé sur la promotion du sport, de la communauté et de la camaraderie. Organisé du 14 au 16 novembre au New Clark City Athletics Stadium, le tournoi a réuni plus de 7 000 jeunes joueurs, familles et entraîneurs pour trois jours de compétition, d’esprit communautaire et de développement de la jeunesse.

La présence de Bitget s’est concentrée sur la création d’un espace accueillant pour les parents et les enfants grâce à son initiative Blockchain4Youth. Le stand proposait une activité simple de tirs au but permettant aux enfants de se détendre entre les matchs, chaque tir réussi donnant droit à des rafraîchissements offerts et à des articles co-brandés LALIGA x Bitget. Pour de nombreuses familles, il est devenu un point de rencontre pratique, offrant ombre, eau et moments de détente au cœur d’un programme de tournoi bien rempli.

L’événement était entièrement conçu autour de la valeur communautaire. Bitget a choisi de soutenir une initiative fondée sur la discipline, le travail d’équipe et le fair-play, des qualités étroitement liées aux programmes de longue date de l’entreprise en faveur de l’autonomisation des jeunes, plutôt que de mettre en avant des produits ou des plateformes. Tout au long du week-end, le stand a attiré de longues files de jeunes participants, renforçant l’atmosphère festive du tournoi et créant des interactions positives avec les parents et les communautés locales du football.

« J’ai toujours pensé que l’amour du football naît tôt, souvent dans les rues ou sur des terrains comme celui-ci », a déclaré Ignacio Aguirre, directeur marketing chez Bitget. « Participer au tournoi jeunesse de la LALIGA est très important pour nous, car il s’agit de soutenir la passion à un âge où elle est la plus forte. Ces enfants jouent avec joie, ambition et imagination, des qualités qui forgent un avenir prometteur, que ce soit dans le sport ou dans d’autres domaines. »

Après les festivités organisées les jours de match, les projections publiques et les initiatives de sensibilisation dans les écoles tout au long de l’année, cette activation représentait la phase la plus récente du partenariat élargi de Bitget avec LALIGA en Asie. Les Philippines étant l’une des communautés sportives les plus actives d’Asie du Sud-Est, Bitget a eu l’occasion de contribuer discrètement et positivement à la compétition, en favorisant les liens culturels sans recourir à des messages commerciaux.

De tels partenariats démontrent la conviction de Bitget que la technologie et la culture prospèrent lorsqu’elles sont ancrées dans des communautés authentiques, alors que la société continue de se développer pour devenir une bourse universelle (UEX) complète. La promotion des activités sportives chez les jeunes reste l’une des stratégies les plus cruciales pour favoriser la confiance et le développement de la jeunesse dans la région.

