TORONTO, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget Wallet, portefeuille Web3 non dépositaire de premier ordre, prend part à la conférence Consensus de passage à Toronto du 14 au 16 mai 2025, à savoir l’un des événements les plus attendus de l’univers Web3. À mesure que l’écosystème Web3 arrive à maturité, Bitget Wallet entend se distinguer en présentant ses dernières avancées en matière d’interopérabilité inter-chaînes, de sécurité des contrats intelligents et de design centré sur l’utilisateur. La participation de Bitget Wallet à cette conférence fait suite au lancement de « Shop with Crypto », sa place de marché intégrée permettant de régler les achats du quotidien en cryptomonnaies et à l’intégration du fonds indiciel sur la blockchain de Reserve facilitant l’accès à des portefeuilles crypto diversifiés directement depuis le portefeuille.

L’événement de trois jours réunit des développeurs, entrepreneurs, investisseurs et innovateurs du monde entier autour d’une série de débats sur l’avenir des cryptomonnaies, des infrastructures blockchain et de la finance décentralisée. La présence de Bitget Wallet est assurée pendant toute la durée de la conférence. L’équipe échangera avec les participants et les leaders du secteur et présentera ses nouvelles fonctionnalités produits et les dernières évolutions de son écosystème, conçues pour répondre à un nombre d’utilisateurs en constante évolution.

L’édition 2025 de la conférence Consensus marque un tournant majeur pour l’ensemble du secteur. L’événement auquel participent des intervenants de renom, dont BlackRock et des représentants de la Maison-Blanche, traduit bien les avancées majeures du secteur crypto en matière de reconnaissance institutionnelle et de régulation. La présence de ces éminents acteurs vient souligner un changement de paradigme, la crypto évoluant du statut de technologie marginale à celui de point clé ancré au cœur des débats financiers à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, Bitget Wallet souhaite démontrer comment ses outils accessibles et sécurisés d’autoconservation peuvent servir de passerelle vers une adoption massive des cryptomonnaies.

Le 14 mai au soir, Bitget Wallet a organisé une soirée de dégustation de whisky exclusivement réservée aux VIP dans le cadre de sa participation à la conférence Consensus actuellement en cours à Toronto. Organisée dans un lieu d’exception, l’expérience a débuté par une session de mixologie autour de crus d’exception chez Above/Below Ground, où les invités ont pu découvrir des assemblages premium dans une ambiance intime et feutrée. La soirée s’est poursuivie par un dîner privé arrangé dans une salle souterraine aménagée comme une grotte et dans une atmosphère raffinée et insolite propice à des échanges nourris. Chaque invité VIP est reparti avec un coffret personnalisé en forme de lingot d’or, renfermant une bouteille de whisky gravée à son nom – un souvenir conçu pour refléter l’esprit de la soirée : rare, immersif et inoubliable.

Depuis son lancement comme pilier central de l’écosystème Bitget, Bitget Wallet a élargi son champ d’action pour intégrer les principaux DApps et protocoles DeFi à son interface. Axé sur l’ergonomie et la sécurité, le portefeuille est devenu le choix privilégié des utilisateurs souhaitant gérer leurs actifs numériques, échanger des jetons ou accéder à des applications décentralisées, le tout dans une interface unique et fluide.

« Consensus figure parmi les événements où émergent certaines des idées les plus influentes du secteur », observe Alvin Kan, Directeur des opérations de Bitget Wallet. « Bitget Wallet entend partager notre vision des principaux enjeux en lien avec l’adoption du Web3 et collaborer avec l’écosystème sur les prochaines étapes. » poursuit-il.

Cette participation à la conférence Consensus de Toronto s’inscrit dans la continuité de la présence de Bitget Wallet à la conférence Solana Blockchain Futurist et à d’autres événements majeurs organisés dans le cadre de la Canada Crypto Week. Elle reflète l’engagement global de Bitget à appuyer l’innovation décentralisée via une infrastructure accessible, sécurisée et centrée sur l’utilisateur.

