VICTORIA, Seychelles, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal empresa de câmbio de criptomoedas e Web3, tem a alegria de comemorar o segundo aniversário do Blockchain4Youth. Com mais de 8.000 participantes em todo o mundo e mais de 3.000 certificados emitidos, o programa continua a capacitar a próxima geração com o conhecimento e as ferramentas necessárias para moldar o futuro da inovação em blockchain e Web3.

O sucesso da iniciativa está ancorado em sua missão de preencher a lacuna de conhecimento entre as tecnologias emergentes e o público jovem, especialmente estudantes, jovens desenvolvedores e aspirantes a empreendedores. Por meio da iniciativa principal Bitget Builders, a Bitget anunciou sua expansão global por meio de uma série de compromissos off-line, convidando entusiastas de criptografia de várias origens para coconstruir o ecossistema Bitget e, ao mesmo tempo, desbloquear percepções, acesso a eventos e oportunidades de crescimento.

No último ano, o Blockchain4Youth colaborou com universidades e instituições educacionais do mundo todo, incluindo as principais instituições da América do Norte, APAC e outras regiões. Em março de 2025, a Blockchain4Youth se viu no centro do Hackathon “Build with AI” (Construa com IA) do Google Developer Group, discursando para e inspirando 130 mentes brilhantes de estudantes, explorando a interseção de blockchain e IA.

Agora, entrando em seu terceiro ano, o Blockchain4Youth se expandiu para mais de 70 países e regiões, alcançando uma série de parcerias educacionais, hackathons e cursos on-line. Com mais de 80 palestras no campus, o Blockchain4Youth deixou sua marca na ampliação da educação e no aumento da conscientização sobre essa tecnologia emergente. Esse crescimento mostra o compromisso de longa data da Bitget em tornar o conhecimento sobre blockchain acessível e inclusivo, ao mesmo tempo em que cria um impacto no mundo real.

“Nos últimos dois anos, o Blockchain4Youth evoluiu de uma ideia para um movimento global”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Acreditamos firmemente que o futuro está nas mãos dos jovens e estamos entusiasmados em ver quantos deles tomaram a iniciativa de aprender, construir e contribuir com o espaço da Web3. À medida que o setor de blockchain continua a amadurecer, torna-se essencial construir um futuro digital mais inclusivo e inovador, e acredito que a resposta esteja na próxima geração.”

A Bitget continua comprometida em capacitar a juventude global por meio de iniciativas impactantes que promovem a inovação, a educação e a construção de comunidades na Web3. Conforme o Blockchain4Youth entra em seu terceiro ano, continua a servir como uma pedra angular da missão mais ampla da Bitget de impulsionar a adoção do blockchain convencional por meio da educação e do apoio aos jovens.

Para saber mais sobre o Blockchain4Youth, acesse aqui.

