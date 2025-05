VICTORIA, Seychelles, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, célèbre avec enthousiasme le deuxième anniversaire de son initiative Blockchain4Youth. Avec plus de 8 000 participants à travers le monde et plus de 3 000 certificats délivrés, ce programme continue de donner aux jeunes les connaissances et les outils nécessaires pour façonner l’avenir de la blockchain et de l’innovation Web3.

Le succès de cette initiative repose sur sa mission : combler le fossé de connaissances entre les technologies émergentes et les jeunes publics — notamment les étudiants, les jeunes développeurs et les entrepreneurs en herbe. À travers son programme phare Bitget Builders, Bitget a annoncé son expansion mondiale via une série d’événements en présentiel, invitant les passionnés de crypto de tous horizons à coconstruire l’écosystème Bitget, tout en leur offrant des connaissances exclusives, un accès privilégié à des événements, et de nombreuses opportunités de développement.

Au cours de l’année écoulée, Blockchain4Youth a collaboré avec des universités et établissements éducatifs du monde entier, notamment des institutions prestigieuses en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, et plus encore. En mars 2025, Blockchain4Youth a occupé une place centrale lors du hackathon « Build with AI » organisé par le Google Developer Group, inspirant 130 étudiants brillants et explorant les synergies entre blockchain et intelligence artificielle.

Entrant désormais dans sa troisième année, Blockchain4Youth s’étend à plus de 70 pays et régions, grâce à un réseau croissant de partenariats éducatifs, de hackathons et de cours en ligne. Avec plus de 80 conférences universitaires à son actif, le programme contribue activement à l’éducation et à la sensibilisation autour de cette technologie émergente. Cette croissance témoigne de l’engagement durable de Bitget à rendre la connaissance de la blockchain accessible, inclusive, et porteuse d’un impact réel.

« En deux ans, Blockchain4Youth est passé d’une simple idée à un véritable mouvement mondial, » a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget. « Nous croyons fermement que l’avenir appartient à la jeunesse, et c’est un vrai bonheur de voir autant de jeunes prendre l’initiative d’apprendre, de construire et de contribuer à l’écosystème Web3. Alors que l’industrie de la blockchain arrive à maturité, il devient essentiel de bâtir un avenir numérique plus inclusif et innovant — et cela passera par la nouvelle génération. »

Bitget continue de soutenir la jeunesse mondiale à travers des initiatives à fort impact, favorisant l’innovation, l’éducation et la création de communautés dans l’univers Web3. Alors que Blockchain4Youth entame sa troisième année, le programme demeure un pilier central de la mission plus large de Bitget : démocratiser l’adoption de la blockchain par le biais de l’éducation et du soutien aux jeunes talents.

Pour en savoir plus sur Blockchain4Youth, cliquez ici.

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

