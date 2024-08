Briscoe Group Faz Parceria com a Impact Analytics para Impulsionar as Operações de Varejo com Base em Dados

Rede de Varejo de 90 Lojas de Móveis e Utensílios e Material Esportivo da Nova Zelândia Passará a Usar a Plataforma AI-Merchandising & Supply Chain para Aprimorar a Previsão, Gerenciamento de Estoque e mais

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Impact Analytics™, pioneira em soluções de planejamento, merchandising e precificação com base em IA, anunciou hoje uma parceria com o Briscoe Group, um conglomerado de varejo líder na Nova Zelândia que opera a Briscoes Homewares e a Rebel Sport. Sob os termos da parceria, o Briscoe Group implementará a plataforma Impact Analytics AI-Merchandising & Supply Chain, incluindo PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart e AttributeSmart, para tomar decisões com base em dados, aumentar a precisão das previsões, aprimorar o gerenciamento do estoque e, finalmente, oferecer uma experiência superior ao cliente.

“Depois de avaliar minuciosamente as oportunidades de integrar recursos avançados de IA nas nossas operações, selecionamos a Impact Analytics por sua plataforma excepcional focada no varejo e sua equipe de especialistas experientes”, disse Andrew Scott, COO do Briscoe Group. “A capacidade da plataforma de fornecer valor rápido por meio da interação dinâmica de módulos e previsões sofisticadas de IA protegerá nossos negócios no futuro, garantindo que permaneçamos na vanguarda da inovação no varejo.”

“Estamos orgulhosos da nossa parceria com o Briscoe Group nesta incrível transformação de negócios”, disse Prashant Agrawal, CEO da Impact Analytics. “A dedicação da equipe do grupo Briscoe para com a excelência e inovação no varejo é verdadeiramente inspiradora. Estamos confiantes de que a nossa plataforma alimentada por IA permitirá que eles atinjam seus objetivos estratégicos e impulsionem o crescimento sustentável.”

O módulo Impact Analytics PlanSmart foi projetado para ajudar os varejistas a otimizar o planejamento financeiro de mercadorias e gerenciar orçamentos abertos para compra de forma eficaz. O módulo utiliza a previsão com base em IA para aprimorar a precisão dos planos financeiros, garante um melhor alinhamento com a demanda e as necessidades de estoque, e ajuda os varejistas a tomar decisões com base em dados para aumentar a lucratividade e reduzir o risco de excesso ou falta de estoque​.

O AssortSmart é um software de planejamento de sortimento com base em IA que permite que as principais empresas de varejo, como a Briscoe, criem sortimentos centrados no cliente, lucrativos e localizados em vários locais. Ao analisar grandes quantidades de dados e usar algoritmos avançados, ele ajuda os varejistas a tomar decisões informadas para maximizar as vendas, minimizar as reduções e aumentar a lucratividade geral.

O InventorySmart é um mecanismo de previsão alimentado por IA que permite que os varejistas prevejam com precisão as necessidades de estoque e impulsionem a lucratividade, reduzindo o excesso de estoque e otimizando sortimentos e distribuição. Ao considerar mais de 200 variáveis, o InventorySmart fornece aos tomadores de decisão uma visão abrangente da demanda, garantindo o gerenciamento de estoque e o planejamento estratégico bem informados.

O AttributeSmart é um software automatizado de etiquetagem de produtos alimentado por IA que ajuda os varejistas a aprimorar a descoberta e o merchandising de produtos. Ele usa visão computacional e aprendizado de máquina para gerar automaticamente etiquetas precisas de produtos de várias fontes, incluindo imagens, descrições de texto e avaliações de clientes.

Sobre o Briscoe Group

O Briscoe Group é um conglomerado líder em varejo da Nova Zelândia, operando 90 lojas e dois sites com as marcas Briscoe Homewares e Rebel Sport. A empresa está empenhada em fornecer aos clientes produtos de qualidade, serviço excepcional e uma experiência de compra uniforme.

SOBRE A IMPACT ANALYTICS

A Impact Analytics oferece um conjunto holístico de soluções com base em IA que ajudam as marcas a prepararem seus negócios para o futuro com análises preditivas. A empresa é pioneira e aperfeiçoa o uso da IA na previsão, planejamento e operações há quase uma década, atendendo aos setores de varejo, mercearia, manufatura e CPG. Com ferramentas para planejamento, previsão, merchandising e precificação, a Impact Analytics viabiliza que as empresas tomem decisões inteligentes com base em dados, em vez de confiarem nos números do ano passado para prever e planejar os negócios deste ano. A empresa também oferece ferramentas para automatizar funções que o setor gerencia há muito tempo manualmente por meio de planilhas e para unificar e agilizar os relatórios, para que os executivos possam contar com uma única fonte de verdade ao tomar decisões. A Impact Analytics foi fundada e é liderada por Prashant Agrawal, ex-consultor sênior da McKinsey e do Boston Consulting Group e atual professor adjunto da Columbia University, ensinando o uso da IA no varejo.

