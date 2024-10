Célébration de 25 ans : confiance, service et innovation continuent d’alimenter le futur de Deriv

Sponsors de Deriv lors de la mission Kahuna en Patagonie, janvier 2024

Deriv porte un regard sur l’expansion mondiale, l’innovation et une nouvelle ère de leadership, qui marque un quart de siècle d’accomplissements majeurs.

Lancement d’un nouveau cadre de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service des communautés locales et mondiales grâce à des initiatives basées sur l’action, durables et évolutives.

CYBERJAYA, Malaysia, 15 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, un broker reconnu dans le secteur financier, célèbre son 25e anniversaire aujourd’hui, marquant ainsi un quart de siècle de croissance et de leadership dans le secteur. Cette étape survient subséquemment à des innovations intéressantes réalisées par l’entreprise, notamment : un nouveau modèle de co-leadership, l’ouverture de nouveaux bureaux au Royaume-Uni et au Sénégal, ainsi que l’obtention de plusieurs distinctions prestigieuses.

S’étant hissé au rang de leader mondial dans le secteur du trading en ligne, Deriv est actuellement au service de plus de 2,5 millions de clients dans le monde, avec un volume mensuel de +650 milliards de dollars. Son engagement envers l’innovation a permis à l’entreprise de fournir de nouvelles plateformes de trading , des classes d’actifs variées et des ressources éducatives complètes.

« Aujourd’hui est un grand jour à Deriv. Une rétrospective me fait prendre conscience de notre croissance et de nos accomplissements depuis nos débuts il y a 25 ans de cela, ce qui suscite en moi une profonde fierté d’avoir ainsi fait florès », a confié Jean-Yves Sireau. « C’est précisément de cela que dérive notre volonté de toujours en faire plus au cours des 25 prochaines années. »

La technologie, en particulier l’IA et les outils d’automatisation, occuperont toujours une place importante dans la pérennité des opérations de Deriv en 2025 et au-delà. L’objectif est de rendre les systèmes plus sécurisés, de protéger les données des clients, tout en se conformant aux réglementations. Ces innovations continueront de fournir la meilleure expérience possible aux clients, garantissant ainsi la compétitivité de Deriv dans un monde numérique très évolutif.

Moments forts de l’année du 25e anniversaire de Deriv

Adoption d’un modèle de co-direction : Deriv a procédé à un changement important dans sa structure de gestion, avec la promotion de Rakshit Choudhary du poste de directeur des opérations à co-PDG aux côtés de Jean-Yves Sireau, fondateur de Deriv. Ce changement stratégique a permis de tirer le meilleur parti des différentes forces et de la riche expérience de ces deux dirigeants pour améliorer la prise de décisions critiques au sein de l’entreprise, ce qui a doublement accru sa stratégie de croissance ;

Deriv renforce sa notoriété avec l’obtention de récompenses pour ses produits, notamment “Affiliate Programme of the Year” au dernier Forex Expo Dubaï, “Best Customer Support” aux Global Forex Awards, ainsi que “Most Trusted Broker” et “Best Trading Experience (LATAM)” aux Ultimate Fintech Global Awards 2024 ; Des accréditations Investment in People : Deriv a reçu de prestigieuses accréditations, décernées en guise de reconnaissance comme excellent employeur. Il s’agit notamment de certifications “Investors in People Platinum” et “Great Place to Work” dans l’ensemble de ses sept bureaux dont le “Cyprus’s Best Workplaces 2024” et “Best Workplaces in Financial Services and Insurance 2024” au Royaume-Uni ;

« Une telle reconnaissance pour notre engagement en matière de confiance et de service en ce 25e anniversaire a une valeur toute particulière », a déclaré Rakshit Choudhary, co-PDG de Deriv. Les yeux fermement rivés sur notre expansion mondiale, notre personnel et nos valeurs continueront de nous guider vers notre mission visant à rendre le trading accessible à tous et partout. »

Le gage d’un futur durable

Deriv a clairement défini une vision de responsabilité sociale à long terme dans le cadre de son engagement envers l’avenir. Le but est de soutenir les projets qui contribuent à assurer une durabilité mondiale et le bien-être communautaire.

Les initiatives lancées en 2024 comprennent :

Un soutien à TECHO , une organisation à but non lucratif menée par des jeunes d’Asunción au Paraguay, qui œuvre à fournir des solutions de logement aux communautés ;

, une organisation à but non lucratif menée par des jeunes d’Asunción au Paraguay, qui œuvre à fournir des solutions de logement aux communautés ; Une collaboration avec DuHope , une ONG rwandaise qui vient en aide aux femmes nécessiteuses ;

, une ONG rwandaise qui vient en aide aux femmes nécessiteuses ; Un appui à Puttinu Cares , un groupe maltais de soutien à des enfants souffrant de cancer ;

, un groupe maltais de soutien à des enfants souffrant de cancer ; Le parrainage de l’expédition Kahuna en Patagonie, laquelle associait amateurs d’aventures, scientifiques et recherche environnementale.

« Après 2024, Deriv étendra ses initiatives de responsabilité sociale aux régions où l’entreprise opère. Nous nous engageons à créer un avenir meilleur, un impact positif en servant les communautés au plan local et mondial par des initiatives basées sur l’action, évolutives et durables », a ajouté Sireau.

Pour aller plus loin : Préparer les 25 prochaines années

Comme l’histoire de Deriv le prouve à suffisance, l’entreprise est prête à repousser toujours plus ses limites lors des 25 prochaines années et bien plus. Deriv est bien parti pour la prochaine ère de croissance grâce à son modèle de leadership pérenne, son accent mis sur le client et son regard porté vers l’innovation.

À propos de Deriv

Pendant 25 ans, Deriv a œuvré à rendre le trading accessible à tous et partout. Approuvée par plus de 2,5 millions de traders dans le monde, l’entreprise offre fièrement une riche gamme de types de contrats et plus de 300 actifs sur des marchés populaires, à partir de plateformes de trading primées et intuitives. L’engouement de l’entreprise pour l’innovation et la satisfaction client lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment le prix “Best Customer Service”, récemment décerné aux Global Forex Awards.

