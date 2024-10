Mavenir et Intel innovent pour intégrer l’IA dans le logiciel commercial Open RAN de Mavenir

Les entreprises démontrent l’amélioration de la technologie TDD mMIMO avec des modèles de beamforming IA sur le matériel basé sur le processeur Intel-Xeon

NEW DELHI, Inde, 14 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau cloud-native qui construit l’avenir des réseaux, travaille avec Intel pour mettre au point des solutions Open RAN AI/ML innovantes afin d’améliorer les problèmes complexes relatifs aux extrémités de cellules qui affectent la qualité de l’expérience de l’utilisateur.

Mavenir a réalisé une percée significative dans la technologie Open RAN en collaborant avec Intel pour démontrer une solution massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) TDD 32TRX basée sur l’IA. La société a réussi à intégrer le modèle RAN AI d’Intel pour la gestion des faisceaux et le logiciel de référence FlexRAN au logiciel commercial mMIMO vDU de Mavenir afin d’améliorer les performances du réseau et l’expérience de l’utilisateur. Le modèle RAN AI d’Intel — formé sur des ensembles de données de modèles de canal 3GPP — permet d’optimiser les poids des faisceaux, la direction et le nombre de couches pour maximiser le débit UE. La solution combinée de Mavenir et Intel vise à améliorer les performances dans des environnements radio complexes — tels que les extrémités des cellules et les scénarios de haute altitude — et est applicable aux déploiements TDD et FDD.

Bejoy Pankajakshan, Directeur de la technologie et de la stratégie de Mavenir, a souligné l’importance de cette intégration technologique en déclarant : « Cette récente collaboration entre Mavenir et Intel met en évidence le potentiel convaincant de l’IA/ML pour améliorer les capacités de l’Open RAN, promettant une plus grande efficacité du réseau et une meilleure expérience pour l’utilisateur. L’intégration d’algorithmes AI/ML innovants de tiers avec la suite logicielle RAN commerciale de pointe de Mavenir ouvre de nombreuses possibilités excitantes pour l’innovation et l’avancement rapide de l’écosystème 5G Open RAN. Notre leadership dans l’industrie Open RAN permet des partenariats transformateurs tels que notre collaboration avec Intel, qui ouvrent la voie à des solutions uniques pour optimiser les capacités du réseau au profit des opérateurs et des utilisateurs finaux. »

« L’accélération de l’IA intégrée aux processeurs Intel Xeon, combinée au kit de développement Intel vRAN AI, permet aux opérateurs d’exécuter une variété de charges de travail RAN AI en utilisant l’équipement basé sur le CPU qu’ils possèdent déjà », a souligné Cristina Rodriguez, Vice-présidente et Directrice générale du Comms Solutions Group d’Intel. « Notre collaboration et notre démonstration avec Mavenir soulignent le potentiel significatif de l’IA pour enrichir l’expérience utilisateur des clients et fournir aux opérateurs mobiles un différentiateur compétitif. »

Cette solution de gestion des faisceaux basée sur l’IA sera présentée au prochain India Mobile Congress (#IMC2024) du 15 au 18 octobre sur le stand d’Intel, stand n° 3.3 dans le Hall 3.

* Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales.

