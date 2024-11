CGS Nomeia John Samuel a Diretor de Operações para Aprimorar Ainda Mais o Serviço ao Cliente e Impulsionar a Excelência Operacional

NOVA YORK, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), fornecedora global de aplicativos de software, aprendizado corporativo, experiência do cliente e serviços terceirizados de processos de negócios, anunciou hoje que John Samuel foi promovido a Diretor de Operações (COO). A nomeação demonstra o compromisso contínuo da CGS com a excelência operacional dentro da empresa – e ao atendimento aos seus clientes blue-chip. Os clientes confiam na CGS para projetar, implementar e otimizar as principais funções de negócios, como aprendizado e desenvolvimento, gerenciamento da cadeia de suprimentos e atendimento ao cliente, permitindo que eles superem sua concorrência com maior foco nas suas próprias competências essenciais.

“A nomeação de John para COO é um ponto de inflexão nos quarenta e um anos da história da CGS”, disse Phil Friedman, fundador e CEO da CGS. “A CGS foi fundada como uma empresa de tecnologia e a inovação tem sido fundamental para o nosso sucesso ao longo dos anos. Nossos clientes confiam em nós para ofertas de combinações certas de tecnologia, pessoas e processos para impulsionar seu crescimento. John tem uma base segura em todos os três vetores e é o líder perfeito para levar nossos negócios a novos patamares. Estou particularmente entusiasmado com a visão de John de integrar a IA nos nossos produtos, serviços e operações.”

Desde que ingressou na CGS em 2016, Samuel atuou em várias funções de liderança estratégica, mais recentemente como Vice-Presidente Executivo, onde liderou as iniciativas de transformação digital da empresa. Como COO, ele agora também supervisionará as operações globais. Seu foco será impulsionar a produtividade, a eficiência operacional e a integração de tecnologias avançadas para aprimorar ainda mais os serviços ao cliente da CGS. Sob a liderança de John, a CGS planeja expandir sua presença global e implementar soluções inovadoras de IA para aprimorar os fluxos de trabalho e os processos de tomada de decisão. Esses avanços proporcionarão uma eficiência maior e resultados otimizados, garantindo que a CGS continue a atender às necessidades em rápida evolução dos seus clientes.

“Com o crescimento e a expansão global da CGS estou pronto para trabalhar em estreita colaboração com nosso CEO, Phil Friedman, e nossa equipe executiva excepcional, para executar nossa visão de impulsionar a inovação, aprimorar a excelência operacional e oferecer maior valor aos nossos clientes e parceiros”, disse Samuel. “Este novo capítulo representa uma oportunidade incrível de alinhar ainda mais nossos recursos e talentos com nossas prioridades estratégicas, ampliando os limites da produtividade e da eficiência em todas as áreas da empresa. É uma honra poder participar do futuro da CGS!”

Sobre a CGS

Há mais de 40 anos, a CGS viabiliza que empresas globais, empresas regionais e agências governamentais impulsionem um desempenho inovador por meio de aplicativos de negócios, aprendizado corporativo e serviços de terceirização. A CGS está totalmente focada na criação de soluções abrangentes que atendam às necessidades complexas e multidimensionais dos clientes e apoiem as atividades comerciais mais fundamentais dos clientes. A CGS tem sede em Nova York e escritórios em toda a América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia. Para mais informação, visite www.cgsinc.com e siga-nos no LinkedIn.

Contato com a Mídia

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be

GlobeNewswire Distribution ID 9289541