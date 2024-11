Bitget oferece ingressos para o dia da partida de futebol da LALIGA EA SPORTS para usuários do Bitget Pay

VICTORIA, Seychelles, Nov. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 anunciou uma campanha que oferece a seus usuários a oportunidade de participar do dia de jogo da LALIGA EA SPORTS, aproveitando o produto ‘Bitget Pay‘. Das 18:00 do dia 21 às 18:00 do dia 22 (UTC+8), a campanha tem como objetivo lançar atividades planejadas sob a parceria Bitget x LALIGA para promover a integração de criptomoedas e esportes, especialmente na América Latina, Europa Oriental, CEI e SEA. Os fãs de futebol que usarem ativamente o Bitget Pay durante o período da promoção terão uma chance única de garantir ingressos para esta partida tão esperada, que apresenta os melhores times do mundo jogando entre si no dia 7 de dezembro.

A promoção envolve uma campanha emocionante em que os participantes podem comprar um bilhete de loteria por apenas 1 USDT, pago através do Bitget Pay, para participar de um sorteio de um dos 50 bilhetes regulares. A janela de compra abre em 21 de novembro às 18:00 UTC+8, fechando em 22 de novembro às 18:00 UTC+8. Durante o período da campanha, 50 participantes sortudos serão escolhidos para receber ingressos para os jogos, com os vencedores anunciados em intervalos escalonados em X da Bitget (anteriormente Twitter).

Ao longo da campanha, os usuários podem experimentar os recursos de transação contínuos do Bitget Pay, o que atrai fãs de futebol interessados em explorar criptomoedas para pagamentos. Esta oportunidade para os fãs assistirem a um evento ao vivo da LALIGA EA SPORTS por meio de um processo acessível baseado em criptomoedas destaca a versatilidade da plataforma em preencher a lacuna entre as finanças digitais e as experiências cotidianas.

O Bitget Pay permanece indisponível em algumas regiões. No entanto, os entusiastas do futebol em outras regiões suportadas podem aproveitar esta promoção para experimentar os recursos rápidos e fáceis de usar do Bitget Pay enquanto disputam a chance de fazer parte do evento.

Os participantes selecionados no sorteio serão notificados por e-mail e os ingressos para os jogos serão distribuídos uma semana antes do dia do jogo. Para transparência, a Bitget também reembolsará a taxa de participação de 1 USDT para todos os usuários não vencedores em até 10 dias úteis. A Bitget tem fornecido constantemente à sua base de usuários diversas oportunidades de engajamento, adicionando uma variedade de produtos cripto às suas ofertas. A promoção do Bitget Pay está alinhada com a missão de conectar usuários com casos de uso da vida real, o que pode ajudá-los a descobrir a facilidade dos pagamentos financeiros dentro do ecossistema de criptomoedas.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço da Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51cfa744-60fa-49cd-8186-c0d081e40008

GlobeNewswire Distribution ID 1001024890