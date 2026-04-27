CGTN: A Arte da Governança: Como a China está moldando um novo caminho para o desenvolvimento sustentável

PEQUIM, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Enquanto o mundo luta para alcançar um crescimento econômico sustentável, a China está usando a tecnologia com sucesso para aumentar a subsistência das pessoas e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.

Neste episódio da Arte da Governança, Liu Xin, da CGTN, é acompanhado por Andy Boreham, do Shanghai Daily, em uma visita à maior usina solar do mundo, na província chinesa de Qinghai. Eles descobrem que além de colocar dinheiro no bolso da população local, o projeto também contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Localizado nas planícies varridas pelo vento do deserto de Talatan Gobi, colunas de painéis solares se estendem a perder de vista. Mas, olhando mais de perto, podemos ver milhares de ovelhas pastando livremente entre os pilares metálicos e painéis fotovoltaicos.

Tal como acontece com todas as grandes ideias, esta nasceu da necessidade. A desertificação estava ameaçando os meios de subsistência dos pastores locais, que eram continuamente forçados a complementar a alimentação do gado em meio ao declínio dos pastos férteis. Cao Jun, engenheiro da Filial de Hainan da Huanghe Corporation, explica que os pastores da região têm acesso gratuito ao local para que as ovelhas possam pastar na grama fresca que brota sob as colunas solares.

Esta vasta selva solar tem uma capacidade de geração de energia de 8.430 megawatts. Além disso, o escoamento da água da limpeza dos painéis cria terras férteis para a grama crescer e as ovelhas pastarem naturalmente. Este projeto garante um rendimento regular para os pastores e uma abundância de alimentos para os rebanhos, além de fornecer energia limpa para a rede energética do país.

Dimitri De Boer, Representante Chefe da ClientEarth na China, acredita que este sistema é “perfeito”, pois sustenta os meios de subsistência locais e, ao mesmo tempo, aumenta a qualidade da terra da área. “Ninguém sai perdendo. Todos ganham”, disse ele.

Embora a usina solar de Qinghai seja gigantesca, ela é apenas um pequeno exemplo das muitas maneiras inovadoras pelas quais a China está utilizando a tecnologia para promover o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, proteger e cuidar do meio ambiente.

“A China é um exemplo de como o crescimento econômico de alta qualidade pode estar firmemente interligado com a sustentabilidade”, acrescentou De Boer. “É muito interessante ver como a inovação tecnológica, o crescimento econômico e a sustentabilidade podem realmente caminhar lado a lado.”

O desenvolvimento verde é uma parte fundamental do caminho chinês para a modernização. De acordo com o 15º Plano Quinquenal, a China irá avançar nas metas de pico e neutralidade de carbono, por meio da coordenação de ações para reduzir as emissões de carbono e a poluição, expandir a capacidade verde e promover o crescimento.

Além de ajudar a expandir a ecologização de áreas das suas próprias terras, o desenvolvimento verde da China também tem beneficiado o mundo em geral. A China fornece cerca de 70% dos equipamentos de energia eólica e 80% dos componentes fotovoltaicos do mundo, ajudando a reduzir o custo global da geração de energia eólica e solar em mais de 60% e 80%, respectivamente.

Com o início do 15º Plano Quinquenal, a China continuará a buscar o desenvolvimento verde, trabalhar com todos os países para preservar o que dá vida ao nosso planeta, abordar conjuntamente os desafios climáticos globais, proteger a Terra verde e garantir um mundo mais limpo e bonito.

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