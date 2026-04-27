CGTN : L’Art de la Gouvernance : comment la Chine façonne un nouveau modèle de développement durable

PÉKIN, 26 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que le monde s’efforce de parvenir à une croissance économique durable, la Chine utilise avec succès la technologie pour améliorer les conditions de vie de sa population tout en préservant l’environnement.

Dans cet épisode de « L’Art de la Gouvernance », Liu Xin de CGTN et Andy Boreham du Shanghai Daily ont visité la plus grande centrale solaire du monde, située dans la province chinoise du Qinghai. Ils y ont découvert comment ce projet unique non seulement améliore les revenus des populations locales, mais contribue également au développement durable de la région.

Situées dans les plaines balayées par les vents du désert de Gobi à Talatan, des rangées de panneaux solaires s’étendent à perte de vue. Mais en y regardant de plus près, on aperçoit des milliers de moutons qui paissent en liberté parmi les piliers métalliques et les panneaux photovoltaïques.

Comme toutes les grandes idées, celle-ci est née d’une nécessité. La désertification menaçait les moyens de subsistance des éleveurs locaux, continuellement contraints de compléter l’alimentation de leur bétail face à la raréfaction des pâturages fertiles. Cao Jun, ingénieur à la filiale de Hainan de la société Huanghe, explique que les éleveurs locaux bénéficient d’un accès libre au site, leurs moutons pouvant y paître l’herbe fraîche qui pousse sous les panneaux solaires.

Cette vaste centrale solaire affiche une capacité de production d’électricité de 8 430 mégawatts. Parallèlement, les eaux de ruissellement issues du nettoyage des panneaux solaires fertilisent le sol, permettant ainsi à l’herbe de repousser et aux moutons de paître à nouveau en toute liberté. Ce projet garantit un revenu régulier aux éleveurs et une alimentation abondante pour leurs troupeaux, tout en fournissant de l’énergie propre au réseau électrique national.

Dimitri De Boer, représentant principal de ClientEarth en Chine, estime que ce système est « idéal » car il préserve les moyens de subsistance locaux tout en améliorant la qualité des sols de la région. « Il n’y a aucun arbitrage à opérer. C’est une situation gagnant-gagnant pour tous », a-t-il déclaré.

Bien que la centrale solaire du Qinghai soit d’une envergure colossale, elle n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des innovations technologiques mises en œuvre par la Chine afin de favoriser son développement économique tout en préservant l’environnement.

« En Chine, on constate à quel point une croissance économique de qualité est étroitement liée au développement durable », a ajouté De Boer. « Il est remarquable de voir comment l’innovation technologique, la croissance économique et le développement durable peuvent aller de pair. »

Le développement vert est un élément clé de la modernisation de la Chine. Conformément au 15e plan quinquennal, la Chine entend atteindre ses objectifs de plafonnement des émissions de carbone et de neutralité carbone en coordonnant ses actions visant à réduire les émissions de carbone, à diminuer la pollution, à développer les capacités vertes et à stimuler la croissance.

Le développement durable de la Chine a non seulement permis d’étendre la végétalisation de son propre territoire, mais a également profité au monde entier. La Chine fournit en effet près de 70 % des équipements éoliens et 80 % des composants photovoltaïques utilisés dans le monde, et contribue ainsi à réduire le coût mondial de la production d’énergie éolienne et solaire de plus de 60 % et 80 % respectivement.

Alors que débute la période du 15e plan quinquennal, la Chine continuera de privilégier le développement vert, de collaborer avec toutes les nations afin de préserver ce qui donne vie à notre planète, de relever conjointement les défis climatiques mondiaux, de protéger la Terre et son écosystème, et de bâtir un monde plus propre et plus beau.

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