PEQUIM, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Um gasoduto de gás natural que se estende por 3,000 km na Rússia e 5,111 km na China entrou em operação em dezembro do ano passado, beneficiando cerca de 450 milhões de pessoas ao longo da sua rota.

O gasoduto de gás natural China-Rússia na rota leste é um projeto histórico de cooperação energética entre os dois países, mas os laços entre as duas nações vizinhas vão muito além disso.

Em 2024, o comércio bilateral chegou a US $244,8 bilhões, tornando a China o maior parceiro comercial da Rússia há 15 anos consecutivos. No nível de liderança, os dois chefes de Estado se encontraram mais de 40 vezes em várias ocasiões ao longo dos anos.

Diante das mudanças globais sem precedentes, a China e a Rússia aprofundaram continuamente a confiança política mútua e a coordenação estratégica, mantiveram uma estreita cooperação em assuntos internacionais e injetaram uma valiosa estabilidade e energia positiva em um mundo turbulento, disse o presidente chinês Xi Jinping ao seu homólogo russo Vladimir Putin em Moscou na quinta-feira.

Xi chegou à Rússia na quarta-feira para uma visita de Estado e para participar das celebrações que marcam o 80º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica da União Soviética.

Um pilar de estabilidade

Xi disse que a China e a Rússia devem defender resolutamente os direitos e interesses dos dois países e do vasto número de países em desenvolvimento diante da contracorrente do unilateralismo e dos atos de política de poder e bullying no mundo.

Ele reivindicou um mundo multipolar igual e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, observando que essa também é uma decisão inevitável para ambos os lados alcançarem o sucesso mútuo e promoverem seu próprio desenvolvimento e revitalização.

A China trabalhará com a Rússia para assumir a responsabilidade especial como principais países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, acrescentou Xi.

Feng Shaolei, diretor do Centro de Estudos Russos da Universidade Normal da China Oriental, em Xangai, disse que a visita do presidente Xi – como suas viagens anteriores à Rússia – visa fortalecer a amizade de longa data e a parceria estratégica entre os dois países e ajudar a manter a paz e a estabilidade na região e no resto do mundo.

Feng enfatizou que ambos os países defendem uma abordagem independente e autônoma para gerenciar seus assuntos internos e externos, e que acredita que a relação China-Rússia serve como uma âncora estabilizadora em meio à transformação global.

Wang Yong, professor da Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Pequim, disse que o mundo está em um momento crítico, e a China e a Rússia devem intensificar a cooperação sob plataformas multilaterais para orientar a governança global na direção certa e combater o unilateralismo e o bullying.

Para a China e a Rússia, unir as mãos para a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e a contribuição com mais estabilidade e energia positiva para a comunidade internacional é muito mais prudente e significativo do que se envolver em geopolíticas, acrescentou Wang.

Laços resilientes

Ao saudar a amizade de boa vizinhança de longo prazo e a cooperação mutuamente benéfica como características distintas dos laços bilaterais, o presidente Xi observou que as relações China-Rússia se tornaram mais confiantes, estáveis e resilientes na nova era. Putin ecoou o sentimento, dizendo que o relacionamento tem por base o respeito mútuo e a igualdade e não é influenciado por circunstâncias externas.

Os dois presidentes testemunharam na quinta-feira a assinatura e a troca de mais de 20 documentos de cooperação bilateral, abrangendo áreas como de estabilidade estratégica global, defesa da autoridade do direito internacional, proteção do investimento, economia digital, quarentenas, e cooperação cinematográfica.

O professor Feng enfatizou que a cooperação pragmática continua sendo o mais forte incentivo interno da parceria China-Rússia. Embora as áreas tradicionais como energia, aeroespacial e infraestrutura continuem sendo pilares fundamentais, os dois países estão expandindo a cooperação em setores emergentes, incluindo economia digital, biomedicina e desenvolvimento verde.

Os intercâmbios culturais e interpessoais também ganharam impulso. Em 2023, os dois líderes concordaram em fazer de 2024 e 2025 os Anos de Cultura China-Rússia, lançando centenas de atividades de intercâmbio como exposições, exibições de filmes e colaborações acadêmicas.

Além disso, os dois lados tiveram um avanço extraordinário na cooperação educacional. Mais de 200 universidades russas agora oferecem cursos de chinês, com cerca de 90.000 alunos estudando o idioma. Enquanto isso, mais de 40.000 estudantes chineses estão estudando na Rússia.

