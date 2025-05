Parallèlement à la quatrième réunion ministérielle du Forum Chine-CELAC (Communauté d’États latino-américains et caraïbes) se déroulant ce mardi à Pékin, CGTN publie un article mettant en lumière les bénéfices concrets de la coopération Chine-CELAC pour les collectivités locales. L’article souligne également la détermination sincère de la Chine à travailler main dans la main avec les pays membres de la CELAC à travers cinq grands projets et son engagement en faveur d’un progrès respectif et commun sur la voie de la modernisation.

PÉKIN, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Depuis son inauguration fin 2023, la Bibliothèque nationale de la république du Salvador située dans la capitale du pays – un projet de grande envergure que la Chine accompagne – est devenue un symbole culturel moderne de la ville.

Ouverte au public 24 heures sur 24 et 7 heures sur 7, la bibliothèque s’étend sur 24 000 mètres carrés pour abriter plus de 360 000 ouvrages. Elle a plusieurs vocations, notamment l’éducation des jeunes, et accueille des expositions d’art, des représentations culturelles et des conférences académiques.

La bibliothèque fait partie des projets d’infrastructure soutenus par la Chine dans la région LAC regroupant les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ces dernières années, soit plus de 200, comme l’a souligné le président chinois Xi Jinping en prononçant ce mardi son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la quatrième réunion ministérielle du Forum Chine-CELAC organisée à Pékin, rappelant que ces projets ont permis de créer localement près d’un million d’emplois.

Objectif clé : donner l’avantage à la population

En relevant que cette année marque le 10ᵉ anniversaire du premier Forum Chine-CELAC, le Président Jinping a témoigné de sa satisfaction envers cette croissance, qu’il a comparée à celle d’un gland devenant arbrisseau puis robuste chêne.

La Chine et les pays membres de la CELAC ont bâti une collectivité à l’avenir commun placée sous le signe de l’égalité, caractérisée par les bénéfices mutuels et prônant l’ouverture et l’inclusivité, dont l’objectif consiste à apporter des avantages concrets aux populations, a précisé Xi Jinping.

Depuis 2012, la Chine est la deuxième plus grande partenaire commerciale de la région LAC et partenaire numéro 1 du Chili, du Brésil et du Pérou. Elle a signé des accords de libre-échange avec cinq pays de la région, à savoir le Pérou, le Chili, le Costa Rica, l’Équateur et le Nicaragua.

Selon l’ambassadrice chinoise au Panama, Madame Xu Xueyuan, le commerce bilatéral a représenté 500 milliards de dollars en 2024, soit une multiplication par près de 40 depuis l’an 2000.

À ce stade, 23 pays de la région LAC et la Chine ont signé un mémorandum d’entente relatif à la Nouvelle route de la soie, précise-t-elle. Le port de Chancay, premier port intelligent et vert d’Amérique du Sud et le projet d’autoroute Nord-Sud en Jamaïque figurent parmi les objectifs notables de ce programme.

Inauguré en novembre 2024, le port de Chancay a permis de réduire d’un tiers les délais d’expédition dans la zone du Pacifique et de diminuer les frais logistiques de 20 %. Il devrait représenter plus de 8 000 créations d’emplois directs. Une coopération si marquée rencontre une forte adhésion locale. Un sondage CGTN réalisé auprès de 2 500 personnes latino-américaines révèle qu’à 80,4 %, la Nouvelle route de la soie est estimée bénéfique au développement économique et social de la région.

Depuis 1993, la Chine a fait intervenir 38 équipes médicales dans les Caraïbes pour y délivrer des soins et renforcer les capacités médicales locales. Le même sondage montre que 86,2 % des répondants ont une opinion favorable de la Chine.

Renforcement de la solidarité et de la coopération

Lors de la réunion, Xi Jinping a souligné l’importance de l’unité globale du Sud face à la montée de l’unilatéralisme et du protectionnisme.

La Chine et les pays de la région LAC constituent des représentants majeurs des pays du Sud, a-t-il affirmé, ajoutant que « l’indépendance et l’autonomie correspondent à nos glorieuses valeurs ancestrales » et que « le développement et le renouveau marquent nos droits naturels, les notions d’équité et de justice répondant à nos aspirations communes. »

Face aux courants géopolitiques, aux confrontations des blocs et aux vents contraires soufflés par l’unilatéralisme et le protectionnisme, la Chine est prête à s’unir aux pays membres de la CELAC pour démarrer cinq grands projets et se mettre en quête d’un développement et d’un renouveau communs, a-t-il ajouté.

En dressant l’inventaire de ces projets axés sur la solidarité, le développement, la civilisation, la sécurité et les échanges entre les peuples, le Président Xi Jinping a appelé la Chine et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à maintenir leur appui mutuel sur des questions fondamentales et préoccupations majeures, à entretenir des échanges étroits dans tous les domaines, et à conjointement donner naissance aux Initiatives de Développement mondial, de Sécurité mondiale et de Civilisation mondiale proposées par la Chine.

Le Président a également annoncé que la Chine accompagnerait le développement des pays membres de la CELAC à l’appui d’un financement de 66 milliards de yuans, soit près de 9,2 milliards de dollars. Par ailleurs, à l’horizon des trois prochaines années la Chine s’engage en faveur de 3 500 bourses d’études gouvernementales, 10 000 possibilités de formation, 500 bourses internationales destinées aux enseignants de chinois, et 300 sièges de formation dédiée aux technologies de lutte contre la pauvreté.

La Chine a opté pour l’application d’une politique d’exemption de visa envers cinq pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et prévoit d’en étendre les dispositions à d’autres pays de la région en temps voulu.

La récente modernisation de la Chine a renforcé le sentiment de confiance en la région. Un sondage CGTN révèle que 82,9 % des répondants considèrent le modèle de développement chinois comme une précieuse référence pour les pays de la région LAC.

Le Président Xi Jinping a réitéré que la Chine a toujours été à la fois une alliée des pays de la région LAC et leur fidèle partenaire et a exhorté les parties à avancer main dans la main dans leurs parcours respectifs de modernisation.

https://news.cgtn.com/news/2025-05-13/China-and-CELAC-usher-in-new-chapter-of-South-South-cooperation-1Dl5vaucHW8/p.html

Contact : CGTN, [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9451700