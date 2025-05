Cette acquisition témoigne de la volonté d’Anaqua de fournir des solutions sur mesure aux professionnels de l’innovation et de la propriété intellectuelle à l’échelle mondiale

BOSTON, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, l’un des principaux fournisseurs de technologies innovantes et de gestion de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de RightHub®, un fournisseur de logiciels et de services de gestion de la PI. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Anaqua qui vise à fournir des solutions adaptées aux besoins de ses clients dans divers secteurs à travers le monde. Elle viendra également renforcer sa présence au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark.

La plateforme IA native de RightHub, conçue pour répondre aux besoins des cabinets d’avocats et des entreprises de taille moyenne, restera une marque distincte qui viendra compléter l’offre des plateformes logicielles de gestion de la PI existantes d’Anaqua : AQX® et PATTSY WAVE®. Anaqua intégrera l’ensemble de ses données et services liés à la propriété intellectuelle dans RightHub afin d’offrir des avantages supplémentaires à ses clients. Anaqua continuera plus largement à tirer parti des composants et services partagés entre l’ensemble de ses solutions et s’engage à poursuivre le développement de chacune de ses plateformes logicielles de gestion PI.

« Nous sommes ravis d’accueillir RightHub au sein d’Anaqua. Nous partageons une volonté profonde de fournir au marché de la propriété intellectuelle les meilleures solutions logicielles, adaptées aux besoins spécifiques des professionnels de ce domaine au sein d’organisations de différents types et de différentes tailles », a déclaré Justin Crotty, PDG d’Anaqua. « RightHub complète exceptionnellement bien Anaqua, en apportant des experts passionnés du secteur de la propriété intellectuelle et une philosophie axée sur le client qui renforceront encore la présence d’Anaqua dans la région EMEA, en particulier au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. »

Toni Nijm, cofondateur et PDG de RightHub, intégrera l’équipe de direction d’Anaqua. Toni Nijm possède une longue et brillante carrière dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il a été avocat spécialisé en brevets, cadre supérieur dans le secteur des solutions de propriété intellectuelle (il a occupé les postes de directeur des produits, directeur de la technologie et directeur de la stratégie) et entrepreneur en série avec iPendo® et maintenant RightHub.

Justin Crotty a ajouté : « Je suis ravi que Toni Nijm apporte son expertise du secteur et son expérience à Anaqua en tant que membre de notre équipe dirigeante. Cela sera extrêmement bénéfique tant pour nos collaborateurs que pour nos clients. »

Toni Nijm a déclaré : « Les professionnels de la propriété intellectuelle sont constamment sous pression pour trouver des moyens d’innover et de travailler plus efficacement. Nous sommes ravis de rejoindre Anaqua afin de répondre ensemble aux besoins des professionnels de la PI avec des outils intuitifs, agiles et collaboratifs, alimentés par l’intelligence artificielle, pour améliorer leur réussite. Notre équipe suit Anaqua depuis de nombreuses années et se réjouit de mettre en œuvre une vision commune visant à développer des solutions technologiques qui répondent aux besoins en constante évolution du marché de la propriété intellectuelle. »

« RightHub est le complément idéal d’Anaqua », a déclaré Aditya Desaraju, Directeur général, Nordic Capital Advisors. « Ensemble, Anaqua et RightHub continueront à transformer la gestion de la propriété intellectuelle et à apporter des avantages concrets à leurs clients dans le monde entier. L’étendue et la profondeur de l’organisation et de ses offres sont inégalées dans le secteur. »

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises et les cabinets de conseils. Ses plateformes logicielles, AQX®, PATTSY WAVE® et RightHub®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancées, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus de deux millions de décisionnaires, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou LinkedIn.

A propos de RightHub

RightHub est une entreprise européenne dont la mission est d’améliorer l’infrastructure mondiale de protection des innovations. RightHub transforme radicalement le quotidien des professionnels de la propriété intellectuelle. Plutôt que de passer un temps considérable à effectuer des tâches administratives sans valeur ajoutée et à passer d’une application à l’autre, les professionnels de la propriété intellectuelle peuvent désormais gérer leurs activités quotidiennes sur une plateforme unique qui les connecte à leurs partenaires du monde entier, tout en intégrant les données et les services pertinents à chaque contexte et processus du cycle de vie de la propriété intellectuelle. La plateforme horizontale de RightHub offre aux titulaires de propriété intellectuelle et aux cabinets spécialisés dans ce domaine un moyen moderne et transparent d’utiliser et de payer les logiciels et services liés à la propriété intellectuelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.righthub.com.

Contact presse :

Nancy Hegarty

VP, Marketing, Anaqua

+1-617-375-2655

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9452228