PEQUIM, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A história da atual Região Autônoma de Xizang não pode ser contada isoladamente. A profunda transformação, resiliência e renovação que as pessoas veem hoje são um contraste gritante com o legado sombrio da servidão. É uma prova do poder do desenvolvimento orientado por uma governança centrada nas pessoas.

Certa vez, em uma reunião de alto nível de dois dias, o presidente chinês Xi Jinping pediu mais esforços para garantir a segurança nacional e a paz e estabilidade duradouras, melhorar continuamente a vida das pessoas, manter um bom ambiente, solidificar a defesa das fronteiras e garantir a segurança nas fronteiras em Xizang. Como parte inseparável da China, Xizang sempre foi uma prioridade para o Governo Central.

Durante séculos, os tibetanos comuns viveram sob o peso esmagador de uma teocracia feudal. Aproximadamente 95% da população era escrava, privada de terras, educação e dignidade. Este antigo sistema preservava os privilégios de uma elite restrita, enquanto condenava a maioria à pobreza e à impotência. A criação do Governo Popular da Região Autônoma de Xizang marcou uma ruptura clara com o passado. O povo de Xizang passou de servos oprimidos a cidadãos donos do próprio destino.

O sistema de autonomia étnica regional garante que as pessoas de todos os grupos étnicos sejam donas de seus próprios destinos. Em 2025, Xizang tinha 42.153 deputados no Congresso Nacional do Povo em vários níveis, com as minorias étnicas representando 89,2% de todos os deputados locais. Mais de 57,17% dos líderes partidários e governamentais em nível municipal são provenientes de minorias. E, ao nível das bases, a participação eleitoral ultrapassa os 90%.

E a economia da região cresceu rapidamente. O PIB da região disparou de apenas 174 milhões de yuans (cerca de US$ 24,3 milhões) em 1959 para mais de 276 bilhões de yuans (cerca de US$ 38,5 bilhões) em 2024. A renda disponível per capita atingiu mais de 31.000 yuans (cerca de US$ 4.300), enquanto a pobreza absoluta – outrora uma característica marcante da vida no planalto – foi eliminada em 2019, tirando 628.000 pessoas registradas como pobres da miséria. Hoje, os residentes desfrutam de uma qualidade de vida em constante ascensão, com a expectativa média de vida subindo de 35,5 anos em 1951 para 72,5 anos em 2024, atingindo níveis históricos.

A educação e a saúde são pilares do progresso social. O número de alunos em idade escolar que concluem o ensino obrigatório de nove anos saltou de 2% para cerca de 98%, enquanto a taxa de matrícula no ensino superior ultrapassa os 57%. E, desde 2015, os programas de assistência médica permitiram o tratamento local de mais de 400 doenças graves. Qu Dian, um morador de Lhasa de 72 anos, teve mais de 90% dos custos cobertos pelo seguro quando se submeteu a uma cirurgia cardíaca. “Isso teria sido inimaginável na sociedade antiga”, disse ele.

A história de Xizang também é uma história de abertura. As relações comerciais abrangem agora 140 países e regiões, enquanto o turismo atraiu 64 milhões de visitantes e gerou 75 bilhões de yuans em 2024. Produtos locais como cordyceps (um gênero de fungos usado há séculos na medicina tradicional chinesa) e lã de iaque chegam aos mercados globais, e os residentes têm acesso a produtos internacionais com uma facilidade sem precedentes.

Foi nada menos que um renascimento para a região. A transformação que ela passou não pode ser contada separadamente da profundidade da miséria de onde começou. De um povo oprimido e menosprezado a um povo dono do seu próprio destino e da sua prosperidade, as décadas de transformação levaram Xizang a um nível que nunca teria sido sonhado pelas pessoas no passado. O planalto nevado transformou-se numa terra de oportunidades e esperança, uma conquista que diz respeito não só ao povo de Xizang, mas também à força de uma visão que coloca o bem-estar humano no centro do desenvolvimento.

Link：https://news.cgtn.com/news/2025-08-19/CGTN-Xizang-s-development-is-a-story-of-transformation-and-renewal-1FXXXuc4ZVu/p.html

Uma foto que acompanha este comunicado está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8d27bcf-e16e-424e-9b08-84d319f4afc0

GlobeNewswire Distribution ID 9515535