CGTN: Por que a economia da China está se mantendo estável? A província de Jiangsu tem a resposta

A CGTN publicou um artigo com uma análise da resiliência da economia da China em meio às incertezas globais. Destacou o papel das principais províncias como Jiangsu na promoção do crescimento de alta qualidade e delineou os esforços políticos para impulsionar o emprego, aumentar os rendimentos e melhorar os serviços públicos – todos destinados a garantir que a modernização chinesa proporcione prosperidade a todos.

PEQUIM, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Com o aumento da incerteza da economia global e a continuidade dos ajustes estruturais domésticos, a resiliência econômica da China se tornou um tópico frequente de discussão.

Uma província do leste da China importante que pode manter o dinamismo econômico e o progresso social, Jiangsu é um exemplo do porquê a economia da China demonstra resiliência e vitalidade, mesmo diante de um ambiente externo complexo.

Em 2025, o PIB total da China ultrapassou 140 trilhões de yuans (cerca de US $ 20,16 trilhões). De todas as províncias, Jiangsu se destaca como pilar fundamental, contribuindo com cerca de um décimo do total nacional. Durante o 14º Plano Quinquenal (2021-2025), a economia da província alcançou quatro marcos sucessivos de trilhões de yuans, expandindo constantemente sua escala, mantendo um forte impulso.

Na quinta-feira, durante uma deliberação com seus colegas deputados da delegação da província de Jiangsu na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, o parlamento chinês, o presidente Xi Jinping destacou que as províncias economicamente fortes devem manter bases sólidas e grande resiliência contra choques externos, para que possam contribuir para a estabilização da economia nacional como um todo.

Crescimento de alta qualidade, resiliência econômica

Uma característica definidora do desempenho econômico de Jiangsu é a combinação da escala com a qualidade. Xi pediu à província que dê continuidade ao fortalecimento da sua resiliência econômica, aprimoramento das suas capacidades internas, integração mais profunda ao mercado nacional unificado da China e expansão da abertura de alto nível.

A indústria manufatureira continua sendo um pilar central. Há cinco anos consecutivos o índice de desenvolvimento de alta qualidade da indústria manufatureira de Jiangsu ocupa o primeiro lugar em todo o país, refletindo tanto a sofisticação industrial quanto a forte capacidade de inovação. Desde equipamentos avançados e circuitos integrados até novas energias e biomedicina, o ecossistema industrial da província a ajudou a manter-se competitiva em meio às mudanças da cadeia de suprimentos global.

A procura interna também está mostrando vitalidade. Um exemplo notável é a popularidade viral da liga provincial de futebol conhecida como “Su Super League”, que atraiu mais de 2,43 milhões de espectadores em 2025. O fenômeno é um exemplo de como o esporte, a cultura e o turismo podem ativar o consumo e liberar o potencial do mercado interno.

Enquanto isso, Jiangsu continua sendo uma das economias mais abertas da China. Durante o 14º Plano Quinquenal, a província atraiu mais de US$ 119 bilhões em investimentos do exterior, ocupando o primeiro lugar em todo o país.

Com a sua participação na circulação doméstica e internacional, Jiangsu demonstra como a China fortalece seu mercado doméstico, mantendo-se aberta e integrada à economia global.

Uma modernização que beneficia a todos

O crescimento econômico por si só não é o objetivo final. Como Xi enfatizou durante a deliberação, a modernização chinesa é definida pela prosperidade geral.

Como Xi salientou, isso significa abordar questões fundamentais de como alcançar emprego pleno e de alta qualidade, como aumentar a renda dos moradores urbanos e rurais e como aprimorar ainda mais os serviços públicos e a seguridade social.

Muitas dessas preocupações foram abordadas na minuta do relatório de trabalho do governo, apresentada aos legisladores para deliberação na quinta-feira, que delineou uma série de medidas políticas voltadas para a subsistência.

O emprego continua sendo uma prioridade. O governo expandirá os programas de trabalho em troca de ajuda para ajudar as pessoas que enfrentam dificuldades em encontrar emprego. Entretanto, trabalhadores com horários flexíveis e em novas formas de emprego – como entregadores e motoristas de aplicativos de transporte – terão acesso mais amplo a programas de seguridade social mais inclusivos.

O aumento do consumo e dos rendimentos também são objetivos políticos fundamentais. A China implementará um plano de crescimento da renda para residentes urbanos e rurais, com medidas destinadas a aumentar os rendimentos dos grupos de baixa renda, expandir as fontes de renda imobiliária e aprimorar os sistemas de remuneração e seguridade social.

De acordo com o relatório, um total de 250 bilhões de yuans em títulos do Tesouro especiais de longo prazo apoiará programas de troca de bens de consumo, enquanto um fundo especial de coordenação fiscal-financeira de 100 bilhões de yuans será criado para facilitar a expansão da demanda doméstica. Políticas como a promoção de férias escolares na primavera e no outono e o incentivo a licenças remuneradas escalonadas para os funcionários também devem estimular o consumo no setor de serviços e o turismo.

Em relação aos serviços públicos e à previdência social, o relatório preliminar indica que o benefício básico mínimo para idosos desempregados residentes em áreas rurais e áreas urbanas seria aumentado em 20 yuans por mês. Os vales para serviços de assistência a idosos custearão os cuidados dos idosos afetados por deficiências funcionais moderadas ou mais graves.

Além disso, o governo planeja ampliar a cobertura do seguro-maternidade, garantir a licença-maternidade, acelerar o desenvolvimento de serviços inclusivos de cuidados infantis e introduzir políticas habitacionais que apoiem melhor as famílias com dois ou mais filhos.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/Why-is-China-s-economy-holding-steady-This-province-has-the-answer-1LgVB4zGAHC/p.html

Contato: CGTN Digital, [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9667788