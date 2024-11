Cloudera Adquire Plataforma da Octopai para Fornecer Dados Confiáveis em Todo o Acervo de Dados da Nuvem Híbrida

A melhor plataforma de linhagem de dados e de catálogo da Octopai para fornecer capacidade de descoberta, qualidade e governança para que as empresas melhorem a tomada de decisões baseada em dados

SANTA CLARA, Calif., Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Cloudera, a única verdadeira plataforma híbrida para dados, análises e IA, anunciou que assinou um acordo definitivo com a Octopai B.I. Ltd. (Octopai) para a aquisição da linhagem de dados e catálogo da Octopai que permite que as organizações entendam e governem seus dados. A transação aumentará significativamente o catálogo de dados e os recursos de gerenciamento de metadados da Cloudera.

As empresas estão sob crescente pressão para incorporar a tomada de decisões baseada nos dados das operações dos seus negócios. Eles querem utilizar seus dados para iniciativas de IA, aprendizado de máquina e análise preditiva, e isso exige uma estratégia abrangente de inteligência de dados para o encontro de todos os dados relevantes, contextuais e confiáveis em toda a empresa. Mas para muitas empresas – particularmente as de finanças, saúde, varejo e telecomunicações que lidam com dados altamente regulamentados, sensíveis e volumosos – ter uma visão completa de todo o conjunto de dados ainda é um desafio, pois exigem recursos em várias soluções de dados em ambientes híbridos.

“Com as organizações orientadas por dados adotando arquiteturas de dados híbridas e distribuídas, a capacidade de gerenciamento automático de metadados é fundamental para o fornecimento de uma visão unificada de autoatendimento dos dados”, disse Sanjeev Mohan, analista principal da SanjMo. “As estratégias unificadas de metadados resultam em insights analíticos em que os consumidores de dados confiam. Eles também garantem segurança, aumentam a governança e fornecem uma visão consistente de todo o acervo de dados. O aumento do gerenciamento de dados, da governança e dos recursos de IA da Cloudera com a linhagem de dados multicamadas da Octopai, com mais de 50 conectores de fonte de dados, e o gerenciamento automatizado de metadados resultam em uma solução abrangente de metadados e inteligência de dados.”

Fundada em 2016, a Octopai transformou o cenário de gerenciamento de metadados com a utilização do mapeamento automatizado de dados e gráficos de conhecimento para enriquecer e ativar metadados para fornecer insights sobre o cenário de dados. Isso, juntamente com uma experiência intuitiva e copilotos de IA, acelera o uso de dados de alta qualidade para resultados analíticos e de IA. Os clientes da Octopai nas principais empresas economizam tempo na análise de mudanças ou impacto, reduzem erros e custos nas suas operações de dados e cumprem as regulamentações em evolução.

As soluções automatizadas da Octopai para linhagem de dados, descoberta de dados, catálogo de dados, mapeamento e análise de impacto em ambientes de dados complexos complementam a estratégia de arquitetura de dados moderna da Cloudera. Com o gerenciamento integrado de metadados e a linhagem de dados multidimensionais da Octopai, os clientes da Cloudera podem obter visibilidade de uma infinidade de soluções de dados para que possam alimentar sua IA, análise preditiva e outras ferramentas de tomada de decisão com dados confiáveis. Os clientes também podem esperar melhor:

Descoberta de dados – Encontro rápido de dados relevantes em conjuntos de dados complexos e distribuídos em ambientes de nuvem, locais e híbridos, bem como compreensão das origens dos dados e sua confiabilidade. Essa visibilidade clara da fonte de dados, do histórico e das transformações garante que as decisões sejam baseadas em dados precisos e confiáveis.

– Encontro rápido de dados relevantes em conjuntos de dados complexos e distribuídos em ambientes de nuvem, locais e híbridos, bem como compreensão das origens dos dados e sua confiabilidade. Essa visibilidade clara da fonte de dados, do histórico e das transformações garante que as decisões sejam baseadas em dados precisos e confiáveis. Qualidade dos Dados – Rastreamento da jornada dos dados desde sua origem até seu estado atual. Com a Octopai, os clientes podem resolver problemas com a qualidade dos dados que resultam em dados não confiáveis, má tomada de decisões e produtos de dados abaixo do padrão, garantindo que dados confiáveis e de qualidade sejam utilizados em toda a empresa.

– Rastreamento da jornada dos dados desde sua origem até seu estado atual. Com a Octopai, os clientes podem resolver problemas com a qualidade dos dados que resultam em dados não confiáveis, má tomada de decisões e produtos de dados abaixo do padrão, garantindo que dados confiáveis e de qualidade sejam utilizados em toda a empresa. Governança de dados – Com o mapeamento e catalogação automática dos dados entre sistemas em um hub de conhecimento, com insights detalhados sobre fluxos de dados, transformações e processos, a Octopai pode ajudar os clientes corporativos a cumprir regulamentos como GDPR, CCPA, HIPAA e muito mais.

– Com o mapeamento e catalogação automática dos dados entre sistemas em um hub de conhecimento, com insights detalhados sobre fluxos de dados, transformações e processos, a Octopai pode ajudar os clientes corporativos a cumprir regulamentos como GDPR, CCPA, HIPAA e muito mais. Assistência à migração – Utilização da linhagem orientada por parceiro e o agente genAI Octomize AI por equipes de dados para mitigação de riscos, redução de erros e garantia de que os dados migrados permaneçam precisos, consistentes e utilizáveis quando transferidos para um novo ambiente.

“Ao usar dados nas tomadas de decisões críticas para os negócios, as empresas não podem se dar ao luxo de ter pontos cegos ou imprecisões, e certamente não devem permitir que a identificação de dados confiáveis atrase o progresso”, disse Charles Sansbury, CEO da Cloudera. “Nossos clientes precisam descobrir dados automaticamente em vários repositórios, mostrar uma linhagem profunda de ativos dentro e fora da propriedade da Cloudera e utilizar um catálogo de dados robusto para identificar ativos de dados que podem ser consumidos. A aquisição da plataforma da Octopai aprimora a plataforma de dados, análise e IA da Cloudera, permitindo que os clientes tenham maior visibilidade dos seus dados, independentemente do seu provedor de gerenciamento de dados.”

“A Cloudera e a Octopai representam uma simbiose perfeita, reunindo dados centralizados e gerenciamento de metadados”, observou Yael Ben Arie, CEO da Octopai. “Ao combinar os recursos de metadados da Octopai com a abrangente plataforma de dados, análise e IA da Cloudera, enfrentamos o desafio crítico de entender e governar os dados em ambientes multinuvem e locais. Esta aquisição estabelecerá a linhagem de dados e a plataforma de catálogo da Octopai como o padrão para o gerenciamento de metadados, acelerando a missão da Cloudera de preparar os clientes para a era da IA. Estamos empolgados em oferecer a linhagem de dados de nível empresarial e o gerenciamento de metadados para organizações em uma escala sem precedentes.”

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e a Cloudera prevê que a conclusão da transação deve ocorrer antes do final de novembro de 2024. Para mais informação sobre a aquisição da plataforma da Octopai pela Cloudera, leia o blog da Cloudera.

Para mais informações sobre como a Cloudera pode permitir que a sua organização obtenha mais valor dos seus maiores volumes de dados, visite: www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.

Sobre a Cloudera

A Cloudera é a única verdadeira plataforma híbrida para dados, análise e IA. Com 100 vezes mais dados sob gerenciamento do que outros fornecedores exclusivos de nuvem, a Cloudera capacita empresas globais a transformar dados de todos os tipos, em qualquer nuvem pública ou privada, em insights valiosos e confiáveis. Nossa lakehouse de dados abertos oferece gerenciamento de dados escalável e seguro com análises nativas da nuvem portáteis, permitindo que os clientes tragam modelos GenAI para seus dados, mantendo a privacidade e garantindo implantações de IA responsáveis e confiáveis. As maiores marcas mundiais de serviços financeiros, seguros, mídia, manufatura e governo contam com a Cloudera para usar seus dados para resolver o que era impossível – hoje e no futuro.

Para mais informação, visite Cloudera.com e siga-nos no LinkedIn e X. A Cloudera e as marcas associadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cloudera, Inc. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Contato

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

GlobeNewswire Distribution ID 9274464