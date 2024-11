Cloudera va acquérir la plateforme d’Octopai afin de fournir des données fiables sur l’ensemble du parc de données du cloud hybride

La plateforme de lignage et de catalogue de données de premier ordre d’Octopai va offrir aux entreprises la découvrabilité, la qualité et la gouvernance nécessaires à l’amélioration de leurs processus de prise de décision basée sur les données

SANTA CLARA, Californie, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Cloudera, la seule véritable plateforme hybride pour les données, l’analyse et l’IA, a annoncé avoir conclu un accord définitif avec Octopai B.I. Ltd. (Octopai) pour l’acquisition de la plateforme de lignage et de catalogue de données d’Octopai qui permet aux entreprises de comprendre et de gérer leurs données. Cette transaction renforcera considérablement les capacités de Cloudera en matière de gestion de métadonnées et de catalogues de données.

Les entreprises sont soumises à des pressions croissantes pour intégrer la prise de décision basée sur les données dans leurs opérations commerciales. Elles souhaitent utiliser leurs données pour des initiatives d’IA, d’apprentissage automatique et d’analyse prédictive, ce qui nécessite une stratégie complète en matière d’intelligence des données afin de trouver toutes les données pertinentes, contextuelles et fiables dans l’ensemble de l’entreprise. Mais pour de nombreuses entreprises, notamment celles des secteurs de la finance, de la santé, de la vente au détail et des télécommunications qui gèrent des données hautement réglementées, sensibles et volumineuses, il s’avère toujours difficile d’obtenir une vue d’ensemble complète de l’écosystème de données, car cela nécessite de disposer de capacités sur plusieurs solutions de données, et ce dans des environnements hybrides.

« Alors que les organisations axées sur les données adoptent des architectures de données hybrides et distribuées, il est essentiel de pouvoir gérer automatiquement les métadonnées afin de fournir une vue unifiée et en libre-service des données », a déclaré Sanjeev Mohan, analyste principal chez SanjMo. « Les stratégies de métadonnées unifiées conduisent à des informations analytiques auxquelles les consommateurs de données font confiance. Elles garantissent également la sécurité, renforcent la gouvernance et offrent une vue cohérente sur l’ensemble du parc de données. Lorsque vous renforcez les capacités de Cloudera en matière de gestion des données, de gouvernance et d’IA avec le lignage opérationnel de données multicouches d’Octopai sur plus de 50 connecteurs de sources de données et la gestion automatisée des métadonnées, vous obtenez une solution complète de métadonnées et d’intelligence des données. »

Fondée en 2016, Octopai a transformé le paysage de la gestion des métadonnées. En exploitant le mappage automatisé des données et les graphes de connaissances, elle est parvenue à enrichir et à activer les métadonnées afin de fournir des informations sur la cartographie des données. Associée à une expérience intuitive et à des copilotes IA, cette solution accélère l’utilisation de données de haute qualité pour obtenir de meilleurs résultats en matière d’analyse et d’IA. Aujourd’hui, les clients d’Octopai qui opèrent dans les grandes entreprises gagnent du temps sur l’analyse des changements ou des impacts et réduisent les erreurs et les coûts dans leurs activités d’exploitation des données tout en restant conformes aux réglementations en constante évolution.

Les solutions automatisées proposées par Octopai en matière de lignage des données, de découverte des données, de catalogues de données, de cartographie et d’analyse d’impact dans des environnements de données complexes complètent la stratégie d’architecture de données moderne de Cloudera. Grâce à la gestion intégrée des métadonnées et au lignage de données multidimensionnel d’Octopai, les clients de Cloudera peuvent obtenir une visibilité sur une myriade de solutions de données afin d’alimenter leurs outils d’IA, leurs analyses prédictives, ainsi que d’autres outils de prise de décision avec des données fiables. Les clients peuvent également s’attendre à une amélioration dans les domaines suivants :

Découvrabilité des données – Trouvez rapidement des données pertinentes dans des ensembles de données complexes et distribués dans des environnements cloud, sur site et hybrides, et comprenez quelle est l'origine des données ainsi que leur fiabilité. Cette visibilité claire sur la source, l'historique et les transformations des données vous garantit que chaque décision se fonde sur des données précises et fiables.

Qualité des données – Suivez le parcours des données depuis leur source jusqu'à leur état actuel. Avec Octopai, les clients peuvent résoudre les problèmes de qualité des données qui conduisent à des données peu fiables, à des prises de décision inadéquates et à des produits de données de qualité inférieure. Cela leur garantit que des données fiables et de qualité sont exploitées dans toute l'entreprise.

Gouvernance des données – En cartographiant et en cataloguant automatiquement les données de tous les systèmes dans un centre de connaissances, avec des informations détaillées sur les flux de données ainsi que sur les transformations et les processus les affectant, Octopai peut aider les entreprises clientes à se conformer aux réglementations telles que le RGPD, le CCPA, l'HIPAA, etc.

Assistance à la migration – Appliquez le lignage piloté par les partenaires et l'agent d'IA générative Octomize AI pour les équipes chargées du traitement des données afin d'atténuer les risques, de réduire les erreurs et de garantir que les données migrées restent exactes, cohérentes et utilisables lorsqu'elles sont déplacées vers un nouvel environnement.

« Les entreprises ne peuvent pas se permettre d’avoir des angles morts ou des inexactitudes lorsqu’elles utilisent des données pour prendre des décisions stratégiques, et elles ne devraient certainement pas laisser l’identification de données fiables ralentir leur progression », a déclaré Charles Sansbury, PDG de Cloudera. « Nos clients ont besoin de détecter automatiquement les données dans plusieurs référentiels, d’afficher un lignage détaillé des actifs situés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’écosystème de Cloudera, et d’exploiter un catalogue de données robuste afin d’identifier les actifs de données qui peuvent être consommés. L’acquisition de la plateforme d’Octopai améliore la plateforme de données, d’analyse et d’IA de Cloudera, ce qui permet aux clients d’obtenir une meilleure visibilité de leurs données, quel que soit leur fournisseur de gestion de données. »

« En réunissant une gestion centralisée des données et des métadonnées, Cloudera et Octopai représentent une symbiose parfaite », a indiqué Yael Ben Arie, PDG d’Octopai. « En combinant les capacités d’Octopai en matière de métadonnées avec la plateforme complète de données, d’analyse et d’IA de Cloudera, nous relevons le défi crucial de la compréhension et de la gouvernance des données dans les environnements multicloud et sur site. Grâce à cette acquisition, la plateforme de lignage et de catalogue de données d’Octopai va s’imposer comme une référence pour la gestion des métadonnées tout en accélérant la mission de Cloudera consistant à préparer les clients à l’ère de l’IA. Nous sommes ravis d’apporter aux entreprises une gestion des métadonnées et du lignage des données de niveau entreprise à une échelle sans précédent. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et Cloudera prévoit que la clôture de la transaction aura lieu avant la fin du mois de novembre 2024. Pour obtenir de plus amples informations sur l’acquisition de la plateforme d’Octopai par Cloudera, consultez le blog de Cloudera.

Pour en savoir plus sur la manière dont Cloudera peut permettre à votre entreprise de tirer davantage de valeur de ses plus gros volumes de données, consultez le site de Cloudera à l’adresse suivante : www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.

