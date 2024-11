Cloudera dévoile un nouvel assistant IA qui aide à optimiser l’efficacité des professionnels des données

Cloudera Copilot pour Cloudera AI accélère la productivité, améliore la collaboration, et prend en charge l’apprentissage continu afin d’améliorer les résultats des projets pour les experts en mégadonnées, les ingénieurs et les développeurs

SANTA CLARA, Californie, et PARIS, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Cloudera, la seule véritable plateforme hybride pour les données, l’analyse et l’IA, a annoncé aujourd’hui lors de la conférence EVOLVE24 Paris, le lancement de Cloudera Copilot pour Cloudera AI qui introduit des fonctionnalités d’assistant sécurisées et intelligentes qui aident à optimiser la productivité et à rationaliser les flux de données. Conçu pour répondre aux besoins des experts en mégadonnées, des ingénieurs et des développeurs, Cloudera Copilot améliore la reproductibilité des projets et permet ainsi aux entreprises de mettre en production des données, des analyses et des applications d’IA fiables, et ce plus rapidement que jamais.

À l’avant-garde de la transformation numérique et des transitions vers l’IA, les praticiens des données sont confrontés à un réseau de plus en plus complexe de défis en matière de productivité, de collaboration et de duplication. En améliorant l’expérience utilisateur des praticiens des données, les assistants d’IA permettent de surmonter ces défis tout en offrant aux responsables informatiques à la recherche d’outils sécurisés améliorés par l’IA une tranquillité d’esprit inégalée. En intégrant un assistant alimenté par l’IA directement dans Cloudera, Cloudera Copilot aide les utilisateurs à générer du code cohérent et de haute qualité et à se concentrer sur l’innovation de manière plus efficace et plus sûre.

Cloudera est l’un des premiers fournisseurs de plateformes de données et d’analyse à proposer un assistant IA spécialement conçu pour les praticiens des données et offrant une intégration approfondie au sein des flux de données dans le cadre d’une plateforme sécurisée de niveau entreprise qui privilégie la conformité et la gouvernance. Fonctionnant au sein d’un écosystème d’IA, Cloudera Copilot offre une assistance de codage robuste et pilotée par l’IA tout en fournissant un support à la demande, ce qui renforce la position de Cloudera en tant que partenaire de données de confiance et leader des solutions d’IA hybrides sécurisées.

Plus précisément, Cloudera Copilot :

Automatise la génération de code, la transformation des données et le dépannage, ce qui permet aux praticiens des données de se concentrer sur les tâches à fort impact et sur l’innovation.

Fournit une assistance de codage cohérente qui permet aux équipes de travailler plus efficacement dans une variété de langages, de bibliothèques et de flux de travail.

Comprend des conseils à la demande, des solutions optimales et des informations qui aident les utilisateurs à maintenir des normes de codage élevées, ce qui réduit les erreurs et améliore les résultats des projets.

« Les praticiens des données sont l’élément vital d’une entreprise, et le fait de leur fournir des outils basés sur l’IA et spécialement conçus dans le but d’améliorer leurs performances professionnelles offre des avantages à l’entreprise dans son ensemble », a déclaré l’analyste du secteur, Sanjeev Mohan. « Les assistants d’IA tels que Cloudera Copilot élargissent le champ d’action des employés qui ont accès aux outils d’IA, de telle sorte que c’est l’ensemble d’une entreprise qui peut tirer pleinement parti des avantages de l’IA. Cela permet d’améliorer la visibilité, l’efficacité et la productivité. »

« Cloudera modernise en permanence ses solutions d’IA afin d’offrir à ses clients un accès plus complet à des informations basées sur les données à grande échelle », a indiqué Dipto Chakravarty, directeur des produits chez Cloudera. « Aujourd’hui, Cloudera offre l’un des moyens les plus rapides de mettre en œuvre des initiatives d’IA fiables, et Cloudera Copilot accélère davantage encore la capacité des entreprises à extraire une valeur commerciale de leurs données grâce à des informations exploitables. »

Pour en savoir plus sur Cloudera Copilot pour Cloudera AI, consultez notre blog Cloudera.

