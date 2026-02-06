Conclusion du M1 Hackathon organisé par Movement : adoption totale de l’IA chez les développeurs blockchain

En à peine quatre semaines, les lauréats ont imaginé des outils visant à simplifier le développement en Move, en proposant des interfaces soignées et en apportant de nettes innovations propres aux protocoles

SAN FRANCISCO, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Move Industries, principal acteur de la blockchain Movement Network, désigne ce jour les champions de son M1 Hackathon, première grande compétition d’innovation organisée sur la nouvelle blockchain de couche 1 Movement. Les participants ont développé des applications DeFi, des jeux, des produits grand public, mais aussi des outils spécifiques aux développeurs visant à simplifier la programmation en Move. Les projets récompensés se distinguent par leur degré de maturité, qui aurait nécessité plusieurs mois de développement spécialisé en temps normal.

Ce hackathon programmé sur une période de quatre semaines a attiré plus de 100 équipes divisées en plusieurs catégories. Outre leur travail de développement, les lauréats se sont distingués par leurs méthodes de travail. En effet, tous les prétendants au titre de champion ont utilisé des assistants de programmation IA pour aller plus vite.

« Nous avons vivement encouragé les développeurs à inventer des outils d’infrastructure pertinents à tout l’écosystème. Les propositions en outils de développement nous ont en effet paru si prometteuses que nous avons retenu deux lauréats », indique Rahat Chowdhury, responsable des relations développeurs chez Move Industries. « De fait, Trace et Movehat proposent une expérience développeur de niveau Hardhat et Tenderly, ce qui répond exactement aux attentes des utilisateurs de l’environnement Move. Les outils d’IA ont permis aux équipes de donner vie à des interfaces abouties et d’approfondir leur travail axé sur les protocoles. Des concurrents comme Trace ont pu largement dépasser les limites des simples aspects protocolaires pour concevoir des outils capables de multiplier par 10 l’expérience développeur. Je les utilise d’ailleurs moi-même depuis la fin des délibérations. »

Grâce au partenariat conclu entre Movement et Replit, les développeurs ont gagné un accès d’un mois à des environnements de développement cloud, ce qui permet de lever leurs barrières matérielles. Plusieurs équipes lauréates se sont reposées sur Replit pour proposer des interfaces soignées, tout en concentrant leur expertise sur les enjeux techniques clés.

Le hackathon prévoyait des récompenses chiffrées à hauteur de 30 000 dollars dans six catégories, les lauréats étant retenus selon des critères de pertinence, d’exécution technique et d’impact potentiel sur l’environnement Move.

Champions du M1 Hackathon :

Catégorie Meilleure application gaming : The Fallen Court – pour son jeu de type dungeon crawler à dimension narrative en ASCII, assorti de choix intégrés à la blockchain et mort définitive inscrite sur la blockchain ;

: – pour son jeu de type dungeon crawler à dimension narrative en ASCII, assorti de choix intégrés à la blockchain et mort définitive inscrite sur la blockchain ; Catégorie Meilleur nouvel outil DevEx : Trace – pour sa suite d’outils réservés aux développeurs intégrant VirtualNet et permettant de tester des opérations en toute sécurité sur des environnements réseau virtuels forkés ;

: – pour sa suite d’outils réservés aux développeurs intégrant VirtualNet et permettant de tester des opérations en toute sécurité sur des environnements réseau virtuels forkés ; Catégorie Meilleur nouvel outil DevEx : Movehat – pour son kit complet d’outils de développement apportant à Movement la maturité de modèles de niveau Hardhat ;

: – pour son kit complet d’outils de développement apportant à Movement la maturité de modèles de niveau Hardhat ; Catégorie Meilleure application grand public : SportsMove – pour sa plateforme décentralisée de paris sportifs neutralisant la complexité de la blockchain pour les utilisateurs grand public ;

: – pour sa plateforme décentralisée de paris sportifs neutralisant la complexité de la blockchain pour les utilisateurs grand public ; Catégorie Meilleure application x402 : AlgoArena – pour son jeu compétitif de combats automatisés où des agents de trading IA s’affrontent à coups de cours crypto en temps réel ; et

: – pour son jeu compétitif de combats automatisés où des agents de trading IA s’affrontent à coups de cours crypto en temps réel ; et Catégorie Meilleure application DeFi : Predictly – pour sa plateforme de marché prédictive et à dimension sociale, pensée pour de petits ensembles.

Plus tard ce mois-ci, cinq équipes participeront également à une autre compétition intitulée « People’s Choice », au cours de laquelle le collectif Movement choisira son application favorite assortie de récompenses supplémentaires.

À la clé, un accompagnement continu de l’équipe relations développeurs de Movement et de ses partenaires visant à aider les lauréats à développer leurs projets sur le réseau principal de la blockchain. Un événement en direct diffusé sur X (ex-Twitter) est programmé le 9 février 2025, qui prévoit des démonstrations et des échanges techniques réunissant les équipes ayant pris part au hackathon.

Pour en savoir plus sur le réseau principal de la blockchain Movement M1, rendez-vous sur le site de MovementNetwork.xyz

À PROPOS DE MOVE INDUSTRIES

Move Industries développe un environnement blockchain en Move centré sur la communauté. Dirigée par une équipe composée de spécialistes chevronnés du domaine, Move Industries concentre aussi bien ses efforts sur la technologie que sur le collectif. L’entreprise entend renouer avec les fondements mêmes de la crypto en redonnant liberté financière et autonomie à chacun.

