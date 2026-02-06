Hackathon M1 da Movement Anuncia 100% de Adoção de IA Entre Desenvolvedores de Blockchain

Vencedores criaram ferramentas que facilitam o desenvolvimento do Move, oferecendo front-ends aprimorados e inovações profundas de protocolo em apenas quatro semanas

SAN FRANCISCO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Move Industries, a principal colaboradora da Movement Network, anunciou hoje os vencedores do seu M1 Hackathon, o primeiro grande hackathon da recém-lançada blockchain Layer 1 da Movement. Os participantes criaram aplicativos DeFi, games, produtos de consumo e ferramentas para desenvolvedores que facilitam a criação da linguagem de programação Move, com vencedores demonstrando qualidade pronta para produção que normalmente exigiria meses de desenvolvimento especializado.

O hackathon de quatro semanas atraiu mais de 100 equipes de várias categorias. Os vencedores se destacaram pelas suas criações e também como cada participante usou assistentes de codificação de IA para acelerar o desenvolvimento.

“Incentivamos os desenvolvedores a criar ferramentas de infraestrutura que beneficiem todo o ecossistema. Na verdade, as ferramentas de desenvolvimento foram tão boas que adicionamos um segundo vencedor”, disse Rahat Chowdhury, Chefe de Relações com Desenvolvedores da Move Industries. “Trace e Movehat oferecem a experiência de desenvolvedor de nível Hardhat e Tenderly que os desenvolvedores têm pedido do Ecossistema Move. As ferramentas de IA permitiram que as equipes entregassem front-ends aprimorados enquanto se aprofundavam no trabalho de protocolos. Equipes como a Trace conseguiram se aprofundar muito mais no trabalho de protocolo e fornecer ferramentas de desenvolvedor que podem aumentar 10 vezes a experiência do desenvolvedor. Eu mesmo passei a usar essas ferramentas para trabalhar logo depois que terminei de julgar.”

A parceria da Movement com a Replit forneceu aos desenvolvedores acesso de um mês a ambientes de desenvolvimento baseados em nuvem, removendo barreiras de hardware. Vários vencedores aproveitaram o Replit para criar front-ends aprimorados, concentrando seus conhecimentos nos principais desafios técnicos.

O Hackathon concedeu US$30.000 em prêmios em seis categorias, com vencedores selecionados com base na utilidade, execução técnica e impacto potencial no ecossistema Move:

Vencedores do M1 Hackathon:

Melhor Aplicativo de Games : The Fallen Court – Narrative ASCII dungeon crawler com opções integradas ao blockchain e permadeath on-chain

: – Narrative ASCII dungeon crawler com opções integradas ao blockchain e permadeath on-chain Melhor Nova Ferramenta Devex : Trace – Conjunto de ferramentas de desenvolvedor com VirtualNet para testar transações em bifurcações de rede virtual com segurança

: – Conjunto de ferramentas de desenvolvedor com VirtualNet para testar transações em bifurcações de rede virtual com segurança Melhor Nova Ferramenta Devex : Movehat – Kit de ferramentas de desenvolvimento completo que oferece a maturidade do fluxo de trabalho no nível do Hardhat para a Movement

: Kit de ferramentas de desenvolvimento completo que oferece a maturidade do fluxo de trabalho no nível do Hardhat para a Movement Melhor Aplicativo de Consumidor : SportsMove – Plataforma descentralizada de apostas esportivas que abstrai a complexidade do blockchain para usuários convencionais

: – Plataforma descentralizada de apostas esportivas que abstrai a complexidade do blockchain para usuários convencionais Melhor App x402 : AlgoArena – Combatente automático competitivo em que os agentes de negociação de IA lutam em feeds de preços de criptomoedas ao vivo

: Combatente automático competitivo em que os agentes de negociação de IA lutam em feeds de preços de criptomoedas ao vivo Melhor Aplicativo DeFi: Predictly – Plataforma de mercado de previsão social para comunidades pequenas e confiáveis

Cinco equipes também continuarão em uma competição People’s Choice separada no final deste mês, onde a comunidade da Movement votará na inscrição favorita para prêmios adicionais.

Os vencedores recebem apoio contínuo da equipe de relações com desenvolvedores da Movement e dos parceiros do ecossistema para remessas para mainnet. Uma transmissão ao vivo no Twitter será realizada em 9 de fevereiro de 2025, com demonstrações e discussões técnicas com as equipes do Hackathon.

Para mais informação sobre M1 Mainnet da Movement, visite MovementNetwork.xyz e siga @Movement_xyz no Twitter.

SOBRE A MOVE INDUSTRIES

A Move Industries está criando um ecossistema de blockchain baseado na comunidade Move. Liderada por uma equipe de veteranos do setor, a Move Industries está focada na tecnologia e na comunidade. A organização pretende retornar às raízes radicais das criptomoedas: retornar o poder financeiro e as oportunidades às pessoas.

