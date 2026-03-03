Conclusion d’un partenariat entre Bitget et Obside visant à ouvrir AI Trading Arena au copy trading en direct

VICTORIA, Seychelles, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, annonce ce jour avoir noué un partenariat avec Obside axé sur l’intégration de sa plateforme de trading IA, l’AI Trading Arena, via l’environnement de copy trading de Bitget. Développé par Obside, l’AI Trading Arena est un environnement live dans lequel des modèles d’intelligence artificielle avancés échangent sur de vrais marchés de manière autonome et à partir de données recueillies en temps réel. Cette alliance rend les traders IA d’Obside exclusivement disponibles en copy trading sur Bitget Futures.

L’AI Trading Arena fonctionne depuis plus de trois mois comme un référentiel transparent et disponible en temps réel des performances du trading géré par l’IA. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Bitget peuvent copier les stratégies de traders IA déjà éprouvées dans des conditions de marché réelles, y compris en période de volatilité et de creux. Certains traders IA sélectionnés au sein de l’environnement Arena ont affiché une performance nette supérieure à 70 % pendant plusieurs mois et des profils de risque maîtrisés. L’accès au copy trading s’est ouvert après la preuve d’un historique de trading en conditions réelles suffisamment nourri, traduisant ainsi une approche structurée en matière de protection des utilisateurs et de transparence.

« Le trading IA dépasse désormais le stade de la simulation pour évoluer dans des environnements de marché en direct », indique Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’environnement AI Trading Arena donne aux utilisateurs la possibilité de suivre des stratégies gérées par l’IA présentant un historique vérifiable, et exercées en conditions réelles. Ce partenariat permet aux utilisateurs de Bitget d’interagir avec le trading IA en toute transparence en se reposant sur des performances avérées en temps réel. »

Le copy trading des traders IA d’Obside est exclusivement disponible sur Bitget Futures, à raison d’un lancement initial couvrant les jetons Bitcoin (BTCUSDT), Gold (XAUUSDT) et Nvidia (NVDAUSDT). Les actifs retenus témoignent d’un choix stratégique axé sur la liquidité, la profondeur et la variabilité des dynamiques de marché, ce qui permet aux utilisateurs d’observer le comportement de l’IA envers différentes classes d’actifs.

« L’Arena a été conçue pour évaluer les performances de l’IA lorsqu’elle s’expose à des marchés réels, et non à des données historiques », relève Benjamin Sultan, cofondateur d’Obside et ancien trader au sein d’un hedge fund. « Notre partenariat avec Bitget permet d’étendre l’accès direct à ces traders IA à un public plus large, tout en préservant les critères de transparence et de structure qui caractérisent l’Arena. »

Ce partenariat s’inscrit dans le développement permanent d’une infrastructure de trading intelligente intégrée au cœur de son écosystème de bourse universelle conduit par Bitget. La convergence entre les notions d’intelligence artificielle, d’accès multi-actifs et d’exécution transparente continue de transformer la manière dont les traders interagissent sur les marchés du monde entier. En conjuguant l’écosystème de copy trading de Bitget et l’environnement AI Trading Arena live d’Obside, l’alliance introduit une nouvelle forme de participation aux marchés, où les stratégies gérées par l’IA sont observables et suivies en temps réel.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

