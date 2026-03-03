Telkomsel étend le déploiement de Capsyl Cloud avec Synchronoss

Le plus grand opérateur mobile d’Indonésie capitalise sur le succès de son lancement mobile et de l’expansion de ses offres premium

BRIDGEWATER, New Jersey, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société »), un innovateur et leader mondial des plateformes de cloud personnel, a annoncé aujourd’hui la poursuite de l’expansion de son partenariat avec Telkomsel, principal opérateur de réseau mobile en Indonésie. Capitalisant sur le lancement réussi de Capsyl Cloud auprès des abonnés mobiles, Telkomsel prévoit d’élargir ce service avec des offres premium et des avantages prépayés pour les abonnés. La commercialisation est prévue pour 2026, dans le cadre de la stratégie de l’opérateur visant à proposer une expérience cloud opérateur et différenciée des solutions over-the-top.

Après un déploiement initial en mars 2025, le service a continué de s’étendre à l’ensemble de la base mobile de Telkomsel. En juin 2025, Telkomsel a introduit un espace de stockage cloud de 50 Go inclus dans certains forfaits mobiles, suivi par le lancement d’offres premium de 100 Go et 200 Go en septembre 2025, permettant aux clients de stocker, gérer et accéder en toute sécurité à leurs photos, vidéos et autres contenus numériques personnels sur plusieurs appareils.

Telkomsel continuera de développer le service existant au premier trimestre 2026, en introduisant des avantages prépayés supplémentaires, des offres groupées et des améliorations progressives conçues pour élargir le choix des clients et renforcer l’engagement au sein de sa base d’abonnés mobiles. Dans le cadre de sa stratégie à plus long terme, Telkomsel prévoit d’étendre ce service avec des offres premium pour tous les abonnés mobiles. La commercialisation est prévue pour 2026, offrant des capacités sécurisées de stockage cloud et de gestion de contenu à tous les utilisateurs mobiles de Telkomsel.

« L’expansion continue de Capsyl par Telkomsel souligne le rôle croissant des services de cloud personnel dans les expériences mobiles, tant postpayées que prépayées », a déclaré Pat Doran, directeur technique et vice-président exécutif de Synchronoss. « En étendant les capacités cloud aux offres postpayées et prépayées, Telkomsel crée un écosystème numérique plus unifié pour ses clients, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour stimuler l’engagement et la fidélité à long terme. »

« Avec la demande croissante d’outils numériques et l’essor rapide du marché du cloud, Telkomsel permet à ses clients d’adopter pleinement un mode de vie numérique grâce aux services cloud », a souligné Lesley Simpson, vice-présidente du mode de vie numérique chez Telkomsel. « Grâce au lancement réussi de Capsyl Cloud, Telkomsel permet à ses abonnés mobiles postpayés de profiter de services améliorés, et prévoit d’étendre l’offre à tous ses utilisateurs mobiles via des offres premium. Grâce à une expérience 5G améliorée, cette évolution reflète notre engagement à fournir des solutions numériques sécurisées et pratiques qui s’intègrent naturellement dans la vie quotidienne. »

Capsyl Cloud est une solution de cloud personnel sécurisée et multiplateforme qui permet aux utilisateurs de sauvegarder, organiser et protéger leurs photos, vidéos et fichiers sur smartphones, tablettes et ordinateurs. La plateforme prend en charge des modèles de stockage par paliers, des offres groupées et des options de montée en gamme premium, permettant aux fournisseurs de services d’adapter les services cloud à différents segments de clientèle.

À propos de Telkomsel

Telkomsel est le plus grand fournisseur de services de télécommunications numériques en Indonésie, desservant des centaines de millions de clients mobiles à travers le pays. En tant que membre du groupe Telkom, Telkomsel propose un large portefeuille de services de connectivité, numériques et lifestyle, soutenant la transformation numérique de l’Indonésie auprès des particuliers, des entreprises et des communautés.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies, leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

