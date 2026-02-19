Coventry annonce la prochaine phase du développement des titres adossés à des actifs liés à la longévité lors du SFVegas

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie, participera à SFVegas® 2026 afin d’échanger avec les acteurs majeurs de la finance structurée, alors que le marché institutionnel des titres adossés à des actifs liés à la longévité poursuit sa maturation.

Par le biais de sa plateforme LILY, Coventry structure des actifs liés à la longévité en titres adossés à des actifs de qualité investissement, qui mettent l’accent sur des garanties durables et des flux de trésorerie prévisibles, généralement décorrélés des marchés traditionnels. Depuis avril·2025, le programme LILY a réalisé 750·millions de dollars d’émissions de titres adossés à des actifs à travers trois opérations de titrisation, établissant une plateforme d’émission reproductible et structurée, conçue pour répondre aux exigences du marché institutionnel à grande échelle.

La présence de Coventry au SFVegas® témoigne de l’évolution continue des ABS (Asset-Backed Securities) liés à la longévité en tant que segment distinct au sein du crédit structuré. La firme conjugue une origination de polices d’assurance-vie à grande échelle, des analyses actuarielles et une infrastructure de titrisation de qualité institutionnelle pour soutenir l’expansion continue de LILY.

« La classe d’actifs adossée à l’assurance-vie entre dans une nouvelle phase de maturité institutionnelle », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « Grâce à LILY, nous avons mis en place une plateforme de titrisation programmatique reposant sur une souscription rigoureuse, une discipline actuarielle exigeante et une exécution constante sur les marchés de capitaux. Notre objectif est de mettre en place une infrastructure pérenne capable de soutenir des émissions régulières et un développement à long terme du marché. SFVegas® constitue un forum essentiel pour échanger avec les acteurs majeurs de la finance structurée, à mesure que les actifs liés à la longévité s’imposent comme une composante de plus en plus établie des portefeuilles institutionnels. »

Alors que la demande institutionnelle pour des actifs différenciés et décorrélés continue de croître, Coventry rencontrera des apporteurs de capitaux, des agences de notation et des partenaires de distribution afin d’échanger sur l’expansion continue de la plateforme LILY et sur l’évolution plus large des titres adossés à des actifs liés à la longévité.

Les participants à la conférence souhaitant en savoir plus sur LILY ainsi que sur l’ensemble des initiatives de Coventry en matière de marchés de capitaux sont invités à contacter l’équipe de Coventry durant SFVegas® ou à consulter le site https://www.coventry.com/LILY .

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie et pionnier dans le domaine des actifs adossés à l’assurance-vie. La société exploite une plateforme intégrée couvrant quatre secteurs verticaux complémentaires : le marché secondaire de l’assurance-vie, les prêts liés à la longévité, la distribution d’assurances-vie et de rentes, et les technologies d’assurance. Grâce à ces activités, Coventry élargit les options financières offertes aux assurés, fournit des solutions de financement adossées à des polices d’assurance-vie et à d’autres actifs liés à la longévité, élargit l’accès aux produits de protection et de retraite, et utilise la technologie pour améliorer la tarification, la gestion des risques et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de l’écosystème de l’assurance-vie. Guidée par un engagement de longue date en faveur des droits des consommateurs et de l’intégrité du marché, Coventry tire parti de sa position de leader pour relever les normes du secteur, élargir le choix des consommateurs et développer de manière responsable des solutions d’investissement adossées à l’assurance-vie de qualité institutionnelle. Au cours de son évolution, Coventry a acquis plus de 23 000 polices d’assurance-vie, réalisé plus de 50 milliards de dollars de transactions liées à la longévité, versé plus de 6 milliards de dollars aux titulaires de polices et généré plus d’un milliard de dollars de prêts liés à l’assurance-vie. Pour en savoir plus sur Coventry, consultez le site Coventry.com.

Contact médias : Jonny Shiver Vice-président du marketing [email protected] (215) 836-8300

