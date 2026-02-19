Coventry Sinaliza Próxima Fase do Desenvolvimento de ABS Vinculado à Longevidade na SFVegas

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos lastreados em seguros de vida, participará da SFVegas ® 2026 para se conectar com líderes financeiros estruturados diante do amadurecimento do mercado institucional de títulos lastreados em ativos vinculados à longevidade.

Por meio da sua plataforma LILY, a Coventry estrutura ativos vinculados à longevidade em títulos garantidos por ativos com grau de investimento, projetados para enfatizar garantias duráveis e fluxos de caixa previsíveis normalmente não correlacionados aos mercados tradicionais. Desde abril de 2025 o programa LILY já finalizou US$ 750 milhões em notas garantidas por ativos em três securitizações, estabelecendo uma plataforma de emissão programática repetível projetada para escala institucional.

A presença da Coventry na SFVegas® é um exemplo do desenvolvimento contínuo do ABS vinculado à longevidade como um segmento distinto dentro do crédito estruturado. A empresa reúne originação de apólices de seguro de vida em escala, análise atuarial e infraestrutura de securitização de nível institucional para apoiar a expansão contínua da LILY.

“A classe de ativos lastreados em seguros de vida está entrando em uma nova fase de maturidade institucional”, disse Reid Buerger, CEO da Coventry. “Por meio da LILY, estabelecemos uma plataforma de securitização programática baseada em subscrição disciplinada, rigor atuarial e execução consistente no mercado de capitais. Nosso objetivo é estabelecer uma infraestrutura duradoura que suporte emissões contínuas e o desenvolvimento de mercado a longo prazo. SFVegas® proporciona um fórum importante para interagir com líderes de finanças estruturadas, à medida que os ativos vinculados à longevidade se tornam um componente cada vez mais consolidado dos portfólios institucionais.”

Diante do aumento da demanda institucional por ativos diferenciados e não correlacionados, a Coventry se reunirá com provedores de capital, agências de classificação e parceiros de distribuição para discutir a expansão contínua da plataforma LILY e a evolução mais ampla do ABS vinculado à longevidade.

Os participantes da conferência interessados em saber mais sobre a LILY e as iniciativas mais amplas de mercado de capitais da Coventry devem entrar em contato com a equipe da Coventry durante o SFVegas ® ou solicitar informações adicionais em https://www.coventry.com/LILY .

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: mercado secundário de seguros de vida, empréstimos de longevidade, seguros de vida e distribuição de anuidades, e tecnologia de seguros. Por meio desses negócios, a Coventry expande as opções financeiras para os segurados, fornece soluções de capital apoiadas por apólices de seguro de vida e outros ativos vinculados à longevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria, e aplica a tecnologia para aprimorar os preços, o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida. Guiada por um compromisso de longa data com os direitos do consumidor e a integridade do mercado, a Coventry utiliza sua posição de liderança para elevar os padrões da indústria, expandir a escolha do consumidor e desenvolver de forma responsável soluções de investimento apoiadas por seguro de vida de qualidade institucional. Ao longo da sua história, a Coventry já adquiriu mais de 23.000 apólices de seguro de vida, finalizou mais de US$ 50 bilhões em transações vinculadas à longevidade, pagou mais de US$ 6 bilhões a segurados e originou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos vinculados a seguros de vida. Para mais informação sobre a Coventry, visite Coventry.com.



