CSL Entrega o Primeiro Navio da Frota de Transbordo Líder Mundial do Projeto Simandou

MONTREAL, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O Grupo CSL (“CSL”), líder global em serviços de transporte marítimo responsável, anuncia a entrega do MV Wontanara, o primeiro de cinco navios de transbordo (TSVs) de última geração encomendados para o projeto de minério de ferro de Simandou na Guiné, um dos maiores empreendimentos de mineração e infraestrutura do mundo.

Projetada pela CSL e construída no Estaleiro CSSC Chengxi, esta frota inovadora de TSVs, combina uma capacidade de porte bruto de 41.800 toneladas com um sistema de autodescarga de lança dupla com capacidade de transferência de até 12.000 toneladas de minério de ferro por hora, sendo a frota de TSVs mais rápida e eficiente do mundo.

Projetada especificamente para transportar eficientemente grandes volumes de minério de ferro entre terminais fluviais e navios graneleiros em alto-mar, o navio TSV tem um casco de calado reduzido otimizado para navegação fluvial, cinco propulsores azimutais que proporcionam excepcionais manobrabilidade e precisão, e capacidade de navegação bidirecional, aumentando tanto a segurança quanto a eficiência operacional.

“O design avançado e a capacidade de manuseio de carga desta frota refletem a experiência da CSL em transformar desafios logísticos complexos em soluções marítimas práticas e de alto desempenho”, disse Louis Martel, Presidente e CEO da CSL. “Trabalhando em estreita colaboração com o nosso cliente, projetamos um sistema integrado de transbordo que permite exportações seguras, eficientes e contínuas de alto volume em ambientes de águas rasas.”

A CSL liderou o desenvolvimento desta solução de transbordo, desde o projeto conceitual até a engenharia, construção e entrega. Aproveitando seu forte histórico em design de embarcações de auto descarregamento e operações de transbordo, a CSL estabeleceu os requisitos técnicos da frota, liderou as fases de engenharia e projeto, e supervisionou toda a construção.

O MV Wontanara é o primeiro dos cinco TSVs que entrarão em serviço no projeto Simandou, com o resto da frota devendo ser entregue nos próximos meses.

O Grupo CSL é um fornecedor mundial de soluções marítimas complexas e o maior proprietário e operador de navios de auto descarregamento do mundo. Com sede em Montreal e operações nas Américas, Austrália, Europa e África, a CSL fornece milhões de toneladas de carga anualmente para clientes nos setores de construção, aço, energia e agroalimentar.

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