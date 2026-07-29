Univar Solutions acquiert Interpur Chemicals et élargit son accès aux polyuréthanes et aux revêtements en poudre dans la région EMEA

Cette opération offre un choix de produits élargi, une expertise accrue en formulation et une chaîne d’approvisionnement plus fiable pour les clients des secteurs des revêtements et des matériaux de performance

DOWNERS GROVE, Illinois, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), a annoncé ce jour l’acquisition d’Interpur Chemicals, l’un des principaux distributeurs européens de polyuréthanes et de revêtements en poudre. Cette intégration renforce l’activité Performance Materials au sein d’Ingredients + Specialties d’Univar Solutions, en élargissant les capacités techniques et la couverture régionale à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). En associant l’expertise d’Interpur Chemicals sur les marchés locaux aux relations fournisseurs et au réseau de distribution d’Univar Solutions, les clients bénéficieront d’un meilleur accès aux matières premières, d’une continuité d’approvisionnement renforcée et d’un accompagnement accru pour répondre à leurs exigences en matière de formulation et de performance.

« Nous sommes ravis d’accueillir Interpur Chemicals au sein d’Ingredients + Specialties d’Univar Solutions, réunissant ainsi des portefeuilles complémentaires, une expertise technique reconnue et de solides relations clients », a déclaré Nick Powell, PDG d’Ingredients + Specialties d’Univar Solutions. « La position d’Interpur Chemicals sur l’un des marchés CASE (Coatings, Adhesives, Sealants and Elastomers) à la croissance la plus rapide en Europe correspond parfaitement à nos priorités stratégiques. Cette étape nous permet d’élargir notre offre à destination de nos clients tout en poursuivant nos investissements dans des capacités qui soutiennent une croissance durable sur des applications et marchés clés. »

« Cette acquisition marque une étape importante pour notre activité Performance Materials, alors que nous répondons à une demande croissante des clients pour les produits essentiels qui permettent les applications modernes à haute performance », a déclaré Matthew Oliver, vice-président senior de Performance Materials d’Univar Solutions. « En étendant notre portefeuille de solutions et notre présence sur des marchés et applications à forte demande, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients là où cela compte le plus : au niveau de la formulation et des applications. »

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre développement avec Univar Solutions, une entreprise qui partage des valeurs similaires, ainsi qu’une approche du marché fondée sur des relations de long terme », a déclaré Óscar García, PDG d’Interpur Chemicals. « Cette acquisition représente une étape significative pour l’industrie du CASE, en alliant crédibilité technique, relations solides avec les fournisseurs et engagement des clients fiable, afin de créer une plateforme idéale pour accélérer les capacités des spécialités chimiques. »

Univar Solutions apporte plus d’un siècle d’expérience dans la distribution de produits chimiques et d’ingrédients. Interpur Chemicals dispose de plus de vingt ans d’expérience dans la fourniture de matières premières chimiques et de services de conseil technique destinés aux industries du polyuréthane, des résines et des revêtements en poudre. Les deux entreprises partagent un engagement commun en faveur de la transparence, de l’excellence du service et de la responsabilité sociétale. Dans le cadre de cette transaction, 18 collaborateurs rejoindront Univar Solutions, assurant ainsi la continuité des relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires commerciaux.

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions est l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d’ingrédients spécialisés proposant une gamme de premier plan provenant des plus grands fabricants mondiaux. Grâce à l’une des plus grandes flottes de transport privées et à l’une des équipes commerciales techniques les plus importantes du secteur, à un savoir-faire logistique inégalé, à une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, à de grandes capacités en matière de formulation et de développement de recettes, ainsi qu’à des outils numériques de pointe, la Société est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Tout en remplissant sa mission qui consiste à contribuer à la santé, l’alimentation, la propreté et la sécurité des communautés, Univar Solutions s’engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à se concentrer sur le concept de se développer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur univarsolutions.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation en vigueur concernant des éléments financiers et opérationnels liés à l’activité de la Société. Les déclarations prospectives se repèrent généralement à l’emploi de termes tels que « estime », « prévoit », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l’intention de », « prévoit de », « évalue », « anticipe » ou d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont visées par cette mise en garde.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société et pourraient empêcher la réalisation des prévisions ou encore avoir une incidence significative et défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société. Même si les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous attirons votre attention sur le fait que les informations prospectives figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas une garantie quant aux événements ou résultats futurs et que les événements ou résultats réels peuvent être significativement différents de ceux mentionnés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans le présent communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la Société, reportez-vous au dernier rapport annuel de la Société ainsi qu’à ses autres rapports financiers, notamment aux informations figurant dans la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective est représentative uniquement des opinions de la Société à la date du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant les opinions de la Société à une date ultérieure. Par ailleurs, la Société n’a pas l’intention, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour une quelconque déclaration prospective.

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