Curia Se Compromete Ao Padrão SBTi Net-Zero

Albany, NY, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje seu compromisso de estabelecer reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em toda a empresa, a curto e longo prazo, de acordo com a iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi). Para atingir esse objetivo, a Curia investirá recursos nos próximos dois anos para avaliar e desenvolver metas de redução de emissões de GEE para submissão e aprovação do SBTi.

“Temos a obrigação de ser bons cidadãos corporativos para a nossa comunidade”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Nossas metas são ambiciosas, mas reconhecemos a urgência e a importância da redução das emissões no curto prazo. Com instalações nos Estados Unidos, Europa e Ásia, nossas ações podem ter um efeito significativo nas comunidades em escala global. A gestão ambiental tem sido uma prioridade para a Curia, e essa nossa promessa está focada no nosso compromisso com a melhoria contínua na redução do nosso impacto ambiental e isso nos aproxima de um futuro mais sustentável.”

O compromisso net-zero é mais um passo do programa Environmental, Social and Governance (ESG) da Curia, uma equipe multifuncional que promove a gestão ambiental e social da empresa com uma governança corporativa sólida. O programa ESG da Curia está vinculado ao nosso sistema de gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS), criado de acordo com as normas globais ISO 14001 e 45001 para sistemas de gestão ambiental, de saúde e de segurança ocupacional. O sistema de gestão EHS da Curia baseia-se em oito pilares principais que servem de estrutura para fornecer melhorias mensuráveis ano após ano. A sustentabilidade é um pilar fundamental dentro dessa estrutura que está subjacente ao compromisso net-zero.

Com esse compromisso, a Curia também se junta à campanha Race to Zero das Nações Unidas, uma coalizão global de participantes não estatais que trabalham para reduzir pela metade as emissões globais até 2030.

As iniciativas de responsabilidade corporativa da Curia e seu mais recente relatório ESG estão disponíveis aqui.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e 3.500 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e acabamento de enchimento estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.