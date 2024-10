Maintien de la valorisation du Fonds de protection de Bitget supérieure à ses réserves initiales de 300 millions de dollars malgré un marché de septembre très volatile

VICTORIA, Seychelles, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, publie la dernière évaluation de son Fonds de protection, à septembre 2024. Ce fonds, établi au titre de la garantie d’une protection clé pour la bourse et ses utilisateurs, a fait preuve de résilience au cours de l’année écoulée, maintenant une valorisation largement supérieure à ses réserves initiales de 300 millions de dollars. À fin septembre, il est évalué à près de 428,5 millions de dollars, soit l’une de ses plus fortes valorisations de ces derniers mois.

Malgré les fluctuations des marchés financiers au sens large, le secteur de la cryptomonnaie a continué de bénéficier d’une confiance en hausse, notamment induite par la solide performance du Bitcoin tout au long du mois. Le Fonds de protection Bitget, libellé en bitcoins et en stablecoins, a profité de la tendance haussière du Bitcoin, ce qui a renforcé encore davantage sa valorisation. Sa plus basse valorisation du mois, à savoir 350,5 millions de dollars, s’est enregistrée le 7 septembre lorsque les cours du Bitcoin ont dégringolé à 53 923 dollars. Il s’est néanmoins rapidement redressé, parallèlement au rebond des cours du Bitcoin, pour clôturer en fin de mois sur une valorisation substantielle de 428,6 millions de dollars.

Le Fonds de protection de Bitget est conçu pour garantir aux traders une robuste couche de sécurité pour protéger leurs actifs en cas de perturbations inattendues du marché ou de cybermenaces. Cette constante progression de la valorisation du fonds traduit l’engagement de Bitget à maintenir un environnement stable et sécurisé pour ses traders à l’échelle mondiale, en accord avec sa preuve de réserves transparente et le deuxième plus grand fonds de protection du secteur.

« La croissance soutenue de la valorisation de notre Fonds de protection sur un marché volatile démontre notre engagement à maintenir la sécurité et pérenniser la confiance des utilisateurs. Alors que nous continuons à observer une dynamique positive dans l’espace crypto, Bitget reste fidèle à sa mission de proposer une plateforme stable et fiable à sa communauté mondiale de traders, et de garantir la protection adéquate de leurs intérêts » indique Gracy Chen, PDG de Bitget.

Alors que le Bitcoin affiche des signes prometteurs de croissance constante, le Fonds de protection de Bitget reste bien positionné face aux fluctuations du marché. À mesure que le secteur des cryptomonnaies progresse, la société Bitget reste déterminée à fournir une plateforme de trading sécurisée, et axée tant sur la sécurité à long terme des utilisateurs que sur la gestion du risque.

Pour vous renseigner sur le Fonds de protection et consulter ses précédentes évaluations, nous vous invitons à consulter cette page.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading, son bot basé sur l’IA, et ses autres solutions de trading. Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies multi-chaînes de classe mondiale qui propose un éventail de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres. Bitget incite les individus à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment en étant le partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football professionnel au monde, LA LIGA, dans les régions EASTERN, SEA et LATAM, et un partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ebdd73-dbab-4fd3-9b64-6573f00d9613

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19fe0105-2644-4dc4-adea-01f501c7a615

GlobeNewswire Distribution ID 1000997024