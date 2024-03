Deriv et Puttinu Cares : un nouveau tandem en soutien aux enfants souffrant de cancer à Malte

Une étape décisive dans de soutien de la communauté aux enfants maltais qui luttent contre le cancer

Carnaval organisé par Deriv pour les enfants atteints de cancer

QAWRA, Malta, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, un broker mondial de trading en ligne, a marqué une étape décisive en soutien aux enfants maltais atteints de cancer en s’associant à Puttinu Cares, une organisation non gouvernementale maltaise de renom qui aide les enfants atteints de cancer ainsi que leur familles. Cette collaboration, qui tient une place prépondérante dans le programme de responsabilité sociale des entreprises (RSE) de Deriv, met en exergue l’engagement de la société à organiser un ensemble d’événements de mobilisation et d’appui sur une période de six mois, à partir de janvier 2024.

Des volontaires de Deriv dans des boutiques de charité Puttinu Cares

« Notre partenariat avec Puttinu Cares reflète notre engagement à interagir avec les communautés dans lesquelles nous œuvrons et à les soutenir. Nous faisons tout notre possible pour apporter une aide significative à ces enfants et à leurs familles en mobilisant nos ressources et notre expertise. Dans le cadre de notre stratégie de RSE, nous mettons à profit les capacités de Deriv pour mobiliser du soutien et sensibiliser l’opinion publique grâce à cette initiative. Notre but est de combler et de pallier les besoins essentiels grâce à une implication active et à l’allocation de ressources », a fait savoir Therese Cardona, Office Manager à Deriv Malte.

Engagement et soutien : participation de Deriv dans la pratique

charité par des volontaires de Deriv.

Tout au long du mois de janvier 2024, l’équipe Deriv de Malte s’est dévouée pour améliorer les opérations des boutiques de charité Puttinu Cares à Qawra (Malte). Du triage des dons et la gestion de la vitrine à l’étiquetage des articles en vente, leurs activités ont fait montre d’une approche concrète de soutien à la mission de charité. Moments forts de la célébration du carnaval : Le 12 février, les volontaires de Deriv ont organisé un carnaval qui a contribué à rendre cette journée mémorable pour les familles touchées. L’objectif de ce carnaval était de redonner du sourire aux enfants affectés et à leurs familles. De plus, elle s’inscrivait dans le cadre d’une initiative plus importante visant à créer des souvenirs positifs et mémorables pour ces patients atteints de cancer et leurs familles.

Initiatives à venir et engagement continu

Deriv et Puttinu Cares ont le plaisir de vous annoncer d’autres événements à venir destinés à fournir un meilleur accompagnement et à remonter le moral des enfants et des familles touchées par le cancer. Ce partenariat continu reflète la volonté de ces deux organisations de marquer significativement la vie des communautés dans lesquelles elles opèrent.

Des volontaires de Deriv dans une boutique de charité Puttinu Cares à Qawra (Malte)

Kirsty Abela, l’une des volontaires de Deriv, a martelé ce qui suit : « Ce fut une expérience très réconfortante. Il ne s’agit pas seulement de volontariat, mais bien plus de faire la différence où cela est vraiment nécessaire. Cette initiative a renforcé nos liens et nous a rapprochés de la communauté que nous servons, relevant ainsi la valeur de l’altruisme et de l’action collective. »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme élargi de RSE de Deriv, « Deriv Life », qui inclut la conservation mondiale de l’environnement et les initiatives d’appui aux communautés. Au cours des années passées, « Deriv Life », le programme de RSE de Deriv, a favorisé plusieurs initiatives importantes, notamment la RSE environnementale à Chypre, le financement de la prothèse du plus jeune éléphant amputé de Malaisie, ainsi que le parrainage d’une équipe lors de la course de rallye 4L Trophy. Ces actions renforcent l’engagement de Deriv en matière de RSE, reflétant ainsi un aspect important de son identité et de sa mission.

Pour en savoir plus, consultez Deriv Life et le site Web officiel de la société.

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv est engagé à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Constituée aujourd’hui d’un réseau comptant plus de 2,5 millions de traders dans le monde, la société fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Deriv a su développer une culture au sein de ses bureaux, comptant plus de 1 300 employés répartis dans le monde, qui célèbre les réalisations, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui justifie son accréditation Platinum délivrée par Investors in People.

