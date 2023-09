Deriv Prime – Les solutions de liquidité

LIMASSOL, Chypre, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv Group a annoncé le lancement prochain de Deriv Prime , sa branche institutionnelle, lors de l’IFX Expo qui se déroulera du 19 au 21 septembre 2023 à Limassol (Chypre).

L’entreprise entend redéfinir le cadre d’accès aux liquidités et la dynamique des transactions, notamment en proposant des solutions de liquidité complètes et adaptées aux besoins des sociétés de courtage, des entreprises, des startups et autres entités financières, quelle que soit la taille de ces dernières.

Deriv Prime marque une avancée en matière de solutions de liquidités institutionnelles, offrant ainsi une proposition convaincante aux institutions qui souhaitent explorer le monde complexe du trading. Grâce à sa technologie de pointe, à son vaste réseau et à son approche axée sur les institutions, Deriv Prime répond aux besoins en matière de liquidité et ouvre la voie à une nouvelle ère de perspectives en matière de trading. Ce changement pourrait conduire à une plus grande tendance visant à repenser les solutions de liquidités et à favoriser, à terme, un environnement plus dynamique et plus concurrentiel.

L’écosystème de Deriv Prime est soutenu par une technologie de pointe, ce qui favorise un fonctionnement continu avec une latence et des perturbations minimales. On peut citer entre autres principales fonctionnalités de cette infrastructure : une intégration simple aux systèmes existants, une latence ultra-faible facilitée par un routage des ordres, un accès fiable à d’importants pools de liquidité pour des cours concurrentiels et une assistance dédiée.

D’après le responsable de Deriv Prime, Alexandros A. Patsalides, « Deriv Prime est non seulement une solution de liquidités, mais il s’agit également d’une réponse stratégique aux défis auxquels font face les institutions dans le secteur financier actuel toujours plus dynamique.

« Deriv Prime offre une liquidité haut de gamme et une profondeur de marché unique. Une telle adaptabilité permet à un large spectre de traders de trouver des options appropriées à l’intérieur de l’écosystème Deriv Prime » poursuit-il.

L’intégration de Deriv Prime se distingue par sa simplicité, facilitée par le protocole FIX qui relie parfaitement le fournisseur de pont ou la passerelle MT5 d’un utilisateur. Les ordres sont acheminés de manière intelligente, avec une vitesse d’exécution moyenne inférieure à 50 ms, ce qui garantit une liquidité et une efficacité accrues.

À mesure que les brokers s’ouvrent à de nouveaux marchés, la diversification du portefeuille n’est plus une option adaptée aux besoins des différents traders. Deriv Prime répond à cette demande grâce à une offre d’actifs, notamment le Forex, les cryptomonnaies, les matières premières, les actions et indices, ainsi que des ETF qui sont personnalisables et adaptables aux différents besoins de trading des brokers et de leurs clients.

À propos de Deriv

Deriv a commencé son périple en 1999. Depuis lors, sa mission a consisté à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Les produits de Deriv comprennent des plateformes de trading intuitives, plus de 200 actifs à trader (sur des marchés comme celui des devises, des actions et des cryptomonnaies), des types de transactions uniques, etc. Deriv déploie tous les efforts pour créer les meilleures conditions de travail pour ses plus de 1 200 employés répartis dans 20 bureaux de 16 pays du monde, notamment grâce à une culture de travail positive, la résolution rapide des préoccupations des employés, la célébration des réalisations et la mise en œuvre d’initiaves de motivation du personnel.

