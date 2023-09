Deriv Prime – Provedor de soluções de liquidez

LIMASSOL, Chipre, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv Group anunciou que irá lançar a sua divisão institucional, Deriv Prime, na próxima IFX Expo em Limassol, Chipre, de 19 a 21 de setembro de 2023.

O empreendimento visa remodelar o panorama de acesso à liquidez e dinâmica de negociação ao oferecer soluções de liquidez abrangentes para atender às necessidades de corretoras, empresas, startups e outras entidades financeiras, independentemente do tamanho de seus negócios.

A Deriv Prime marca um avanço nas soluções de liquidez institucional, apresentando uma proposta atraente para as instituições que procuram navegar no complexo mundo do trading. Com a sua tecnologia de ponta, extensa rede e abordagem centrada nas instituições, a Deriv Prime responde às necessidades de liquidez e inaugura uma nova era de possibilidades de negociação. Esta disrupção poderá desencadear uma tendência mais alargada de reformulação das soluções de liquidez, promovendo um ambiente mais dinâmico e competitivo.

O ecossistema da Deriv Prime é sustentado por uma tecnologia de ponta, oferecendo operações contínuas com mínima latência ou interrupções. Essa infraestrutura apresenta diversas características essenciais: integração sem esforço com sistemas existentes, latência ultra-baixa facilitada por roteamento inteligente de pedidos, acesso confiável a pools de liquidez profunda para feeds de preços competitivos e suporte dedicado.

“A Deriv Prime não se limita a fornecer liquidez. Trata-se de uma resposta estratégica aos desafios enfrentados pelas instituições no atual panorama financeiro em constante mutação”, afirmou Alexandros A. Patsalides, Diretor da Deriv Prime.

“A Deriv Prime acomoda liquidez de topo de gama e uma profundidade de mercado incomparável. Essa adaptabilidade garante que um amplo espectro de traders possa encontrar opções adequadas dentro do ecossistema da Deriv Prime,” continua Patsalides.

A integração da Deriv Prime é destacada pela sua simplicidade, facilitada pelo protocolo FIX, que vincula perfeitamente o provedor de bridge ou o gateway MT5 do usuário. Com uma velocidade média de execução inferior a 50 ms, as ordens são encaminhadas de forma inteligente, garantindo maior liquidez e eficiência.

À medida que as corretoras se expandem para novos mercados, a diversificação da carteira deixa de ser uma opção para satisfazer as necessidades de diferentes corretoras. A Deriv Prime surge para atender a essa procura, oferecendo diversos ativos que incluem Forex, Criptomoedas, Matérias-primas, Ações e Índices, e ETFs que podem ser personalizados para atender às necessidades de negociação específicas das corretoras e dos seus clientes.

Sobre a Deriv

Tendo iniciado o seu percurso em 1999, a missão da Deriv tem sido tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. A oferta de produtos da Deriv inclui plataformas de negociação intuitivas, mais de 200 ativos negociáveis (em mercados como forex, ações e criptomoedas), tipos de negociação exclusivos e muito mais. Com mais de 1.200 funcionários em 20 escritórios globais espalhados por 16 países, a Deriv esforça-se por proporcionar o melhor ambiente de trabalho, o que inclui uma cultura de trabalho positiva, a resolução atempada das preocupações dos funcionários, a celebração de conquistas e a realização de iniciativas para aumentar o seu moral.

CONTATO DE IMPRENSA

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 271135a6-6104-4c25-9256- 3f926a0d043b

GlobeNewswire Distribution ID 1000839274