SYDNEY, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, le principal courtier de devises et de CFD en ligne, a annoncé qu’il participerait cette année au salon Money Expo Colombia, qui se tiendra les 25 et 26 juin 2025 à Bogota, en Colombie.

Les participants auront l’occasion de découvrir de nouvelles méthodes pour développer leur IB et leur marketing d’affiliation. « Nous invitons tous les traders à découvrir notre stand et à rencontrer notre équipe », déclare Santiago Vazquez-Munoz, responsable régional pour le Royaume-Uni, l’Europe et le LATAM, avant d’ajouter « Nous sommes impatients de promouvoir nos opportunités de partenariat exceptionnelles susceptibles d’aider les traders à développer leurs activités. Les participants auront également accès à des offres exclusives disponibles uniquement pendant la durée de l’événement. » En outre, les participants auront également l’occasion de découvrir Axi Select, le programme d’allocation de capital d’Axi sans inscription ni frais d’inscription, proposant un financement du capital jusqu’à 1 000 000 $ USD, la possibilité de percevoir jusqu’à 90 % de bénéfices, et des outils avancés pour optimiser les compétences de trading des professionnels du secteur.

Les passionnés de football pourront également découvrir sur le stand d’Axi le remarquable partenariat du courtier avec le club de Manchester City, le champion de la Premier League. Des objets de collection de Manchester City et les mascottes du club seront présents sur place pour des séances de photos, et les participants auront la possibilité de remporter de sublimes prix offerts par le courtier, notamment des maillots dédicacés par les joueurs et d’autres articles dérivés.

Le courtier est un partenaire de longue date du Manchester City FC, du Girona FC et de l’Esporte Clube Bahia. En 2023, la société a également annoncé la nomination de l’international anglais John Stones en tant qu’ambassadeur de la marque. En 2024, le courtier a ainsi reçu le prix de l’« Innovateur de l’année » au Dubai Forex Expo, et a récemment été nommé « Courtier le plus fiable », « Courtier de l’année » et « Société de trading propriétaire la plus innovante » par Finance Feeds.

Nous vous invitons à visionner la vidéo en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.

GlobeNewswire Distribution ID 1001100477