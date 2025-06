Expanda os seus negócios de IB e afiliados com a Axi na 2025 Money Expo Colombia

SYDNEY, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, corretora líder de FX e CFD on-line, anunciou que participará da Money Expo Colombia deste ano, que ocorrerá de 25 a 26 de junho de 2025, em Bogotá, Colômbia.

Os participantes do evento terão a oportunidade de explorar como podem ampliar os seus negócios de IB e afiliados. “Convidamos todos os comerciantes a visitarem o nosso estande e se conectarem com a nossa equipe,” declarou Santiago Vazquez-Munoz, diretor regional do Reino Unido, Europa e América Latina, antes de acrescentar: “Estamos ansiosos para mostrar como nossas excepcionais oportunidades de parceria podem ajudar os comerciantes a impulsionarem os seus negócios. Os participantes da exposição também terão acesso a ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento.” Além disso, os participantes também terão a oportunidade de conhecer o Axi Select, o programa de alocação de capital da Axi que apresenta zero taxas de inscrição ou registro, financiamento de capital de até US$ 1.000.000, a oportunidade de ganhar até 90% dos lucros e ferramentas avançadas para acelerar o potencial de negociação dos traders.

Os entusiastas do futebol também podem visitar o estande da Axi para conhecer a parceria de longa data da corretora com o Manchester City, campeão da Premier League. Memorabilia do Manchester City e os mascotes do clube estarão no local para oportunidades de fotos, e os participantes terão a chance de ganhar prêmios incríveis do corretor, incluindo camisas autografadas de jogadores e outras mercadorias.

A corretora tem uma parceria de longa data com o Manchester City FC, o Girona FC e o Esporte Clube Bahia. Em 2023, eles também anunciaram o jogador da seleção inglesa John Stones como seu embaixador da marca. Em 2024, a corretora foi reconhecida com o prêmio “Innovator of the Year” na Dubai Forex Expo e foi homenageada pela Finance Feeds com os títulos de “Most Reliable Broker” (Corretora mais confiável), “Broker of the Year” (Corretora do ano) e “Most Innovative Proprietary Trading Firm” (Empresa de negociação proprietária mais inovadora).

Assista ao vídeo : https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em 100+ países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para obter mais informações sobre a Axi, envie um e-mail para: [email protected]

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

GlobeNewswire Distribution ID 1001100477