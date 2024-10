Duck Creek Technologies Adquire Risk Control Technologies para Oferecer Soluções Abrangentes de Gerenciamento e Redução de Riscos

Plataforma da Risk Control Será Totalmente Integrada ao Conjunto Abrangente de Soluções SaaS da Duck Creek para P&C e Seguradoras Gerais

BOSTON, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C, anunciou hoje a compra da Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”) de Toronto, uma provedora de soluções de gerenciamento de riscos e de controle de perdas. Esse investimento estratégico deve transformar a forma como as seguradoras evitam perdas e gerenciam riscos, permitindo a implantação de recursos avançados de IA e aprendizado de máquina em primeiro plano.

“Com os riscos cada vez maiores em todo o mundo – de mudanças climáticas, ameaças cibernéticas ou outros desafios emergentes – é essencial o uso de ferramentas avançadas para gerenciar essas exposições. Risk Control é líder tanto na identificação de perdas em potencial como na prevenção por meio da mitigação proativa dos riscos” disse Mike Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies. “Além de compartilhar os valores fundamentais da Duck Creek, a liderança e os membros da equipe da Risk Control têm vasto conhecimento e experiência em seguros. Juntos, ajudaremos as seguradoras a trabalhar em estreita colaboração com seus segurados para evitar perdas, aprimorar a segurança e se preparar melhor para o futuro.”

A plataforma RCT RiskHub aprimorará o conjunto de produtos de tecnologia de seguros Duck Creek SaaS, aumentando ainda mais a capacidade da Duck Creek de aprimorar a precisão da subscrição, otimizar os processos de sinistros e reduzir a exposição geral ao risco. Com a integração da solução da RCT na plataforma da Duck Creek Technologies, as seguradoras terão acesso a vastos recursos preditivos, podendo gerenciar melhor os riscos da subscrição e maximizar uma experiência eficiente e integrada de gerenciamento de apólices e sinistros.

“Esta união com a Duck Creek Technologies irá fortalecer o nosso objetivo de ajudar as seguradoras a otimizar e aumentar a cobertura de dados de risco em toda a empresa”, disse David Da Costa, CEO da Risk Control Technologies. “Estamos entusiasmados em fazer parte da Duck Creek e em trabalhar em conjunto para oferecer inovações tecnológicas modernas que transformem o setor de seguros e ajudem as seguradoras a fortalecer seus compromissos com os clientes e gerar eficiências operacionais impactantes. Estamos prontos para este novo capítulo com os recursos aprimorados que agora podemos oferecer ao mercado como parte da família Duck Creek.”

A plataforma de controle de perdas e avaliação de risco líder do setor da RCT será perfeitamente integrada ao conjunto abrangente de produtos da Duck Creek para permitir decisões baseadas em dados para todas as partes interessadas para aprimorar a mitigação proativa de riscos.

“Estou confiante de que os pontos fortes da Duck Creek com os da Risk Control, dois dos nossos parceiros mais confiáveis, resultarão em recursos aprimorados e soluções inovadoras para o mercado para reforçar a gestão de riscos e o controle de perdas”, disse Murali Natarajan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Informações da West Bend Mutual Insurance. “Esperamos um impacto positivo que essa integração terá no nosso processo de subscrição, beneficiando nossas empresas e clientes.”

A Raymond James & Associates atuou como consultora financeira da Risk Control Technologies na transação.

Sobre a Risk Control Technologies

A Risk Control Technologies Inc. (RCT) é a principal provedora de software de Gerenciamento de Riscos e Controle de Perdas para o setor de seguros. A plataforma RiskHub da RCT ajuda o subscritor a avaliar o risco e a alavancar a ferramenta de avaliação de risco apropriada com base na complexidade do risco. A RCT ajuda mais de 150 organizações de seguros a melhorar seus índices de perda, aumentar a retenção de clientes, implementar eficiências operacionais e aproveitar insights de dados potentes para permitir melhores decisões de negócios. Os clientes da RCT incluem diversas organizações de seguros, operando em uma ampla variedade de linhas de negócios. Para mais informação, visite www.riskcontroltech.com.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

