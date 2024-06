e& lidera como a melhor marca empregadora no setor de telecomunicações no Employer Brand Index 2024

e& EAU é a principal marca empregadora no setor de telecomunicações no ranking de Brand Finance

e& ficou em 16 º lugar entre as 20 principais marcas empregadoras em todas as categorias em 16 países

A realização reflete a reputação mais ampla dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de talentos

LONDRES, June 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — e&, o grupo global de tecnologia, alcançou a posição mais alta no primeiro Employer Brand Report 2024 da Brand Finance, com sua unidade dos Emirados Árabes Unidos classificada como a maior empregadora global do setor de telecomunicações.

O grupo também garantiu o 16º lugar entre as 20 principais marcas empregadoras entre as que foram avaliadas nos setores de serviços financeiros, telecomunicações, mídia e tecnologia (TMT), petróleo, gás e energia, serviços profissionais, varejo, automotivo e bens de consumo rápido (FMCG) na África, Ásia, Europa e Estados Unidos.

Ali Al Mansoori, Diretor de Pessoal do Grupo, e&, disse: “Esse reconhecimento como empregador preferencial reflete a incrível dedicação e paixão de nosso pessoal, que é nosso maior patrimônio. Ele também reafirma nosso compromisso de cultivar uma cultura empresarial unificada, na qual todos os colaboradores têm autonomia para pensar de forma diferente, experimentar sem medo e inovar continuamente. No atual cenário em rápida evolução, é mais importante do que nunca contar com uma força de trabalho talentosa.”

David Haigh, CEO da Brand Finance, disse: “As marcas de telecomunicações do Oriente Médio vêm ultrapassando cada vez mais a concorrência europeia e americana como lugares desejáveis para se trabalhar. Isso se deve às oportunidades de carreira e aos empolgantes desenvolvimentos tecnológicos criados pelos investimentos consistentes e de alta qualidade no Oriente Médio.”

Na vanguarda em termos de marca empregadora e desenvolvimento de talentos nos Emirados Árabes Unidos, o grupo alcançou uma pontuação alta em vários quesitos, inclusive como “marca de prestígio”, “visão inspiradora”, “trabalho agradável e gratificante” e “empresa bem administrada e dirigida”. A conquista da e& reflete a reputação geral dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de talentos e o destino preferido para pessoas que buscam construir um futuro próspero.

“Na e&, temos o compromisso de equipar nosso pessoal com as habilidades necessárias para transitar e prosperar na era digital. Nossa visão não consiste apenas em acompanhar o ritmo das mudanças, mas em liderá-las. Estamos constituindo uma força de trabalho resiliente e com visão de futuro, capaz de levar nossa empresa e nossa comunidade a patamares mais elevados. Nossa estratégia inclui programas de treinamento completos, parcerias com instituições de ensino e um ambiente que premia a criatividade e o pensamento arrojado. Estamos comprometidos com a criação de oportunidades de crescimento profissional e com o apoio à nossa equipe enquanto ela desenvolve as habilidades tecnológicas e a mentalidade essenciais para o futuro”, acrescentou Al Mansoori.

O primeiro relatório do “Employer Brand Index” apresenta as principais marcas do mundo com tabelas de classificação globais e regionais. O estudo baseado em pesquisa é o primeiro do gênero, medindo as percepções internas e externas das marcas empregadoras de 16 países. O Índice é calculado com base nas respostas de uma pesquisa anônima com o público de vários setores, realizada por meio de painéis on-line independentes.

O Employer Brand Index 2024 da Brand Finance ocorre após a divulgação, em janeiro, da classificação global de marcas, na qual a e& EAU foi classificada como a marca de telecomunicações mais forte do mundo (classificação AAA) e a marca mais forte do Oriente Médio e da África (MEA) em todas as categorias.

A Brand Finance é a principal consultoria mundial de avaliação de marcas. Há mais de 25 anos, a empresa vem preenchendo a lacuna entre marketing e finanças, avaliando a força das marcas e mensurando seu valor financeiro para ajudar empresas de todos os tipos a tomar decisões estratégicas. Todos os anos, a Brand Finance realiza mais de 5.000 avaliações de marcas, respaldadas por pesquisas de mercado originais, e publica mais de 100 relatórios que classificam as marcas em todos os setores e países.

