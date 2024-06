e& se classe au premier rang des meilleures marques employeurs dans le secteur des télécommunications dans l’Employer Brand Index 2024

L’entité e& des Émirats arabes unis, élue meilleure marque employeur dans le secteur des télécommunications selon le classement Brand Finance

LONDRES, 10 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — e&, le groupe technologique mondial, s’est hissé à la première place du tout premier rapport Employer Brand 2024 de Brand Finance grâce à son entité des Émirats arabes unis qui se classe au premier rang mondial des employeurs dans le secteur des télécommunications.

Le groupe a également obtenu la 16e place parmi le Top 20 Employer Brands lors d’une évaluation effectuée au sein des marques employeurs dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des médias et des technologies (TMT), du pétrole, du gaz et de l’énergie, des services professionnels, de la vente au détail, de l’automobile et des produits et biens de grande consommation (PGC) en Afrique, en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Ali Al Mansoori, Directeur des Ressources humaines du groupe e&, a déclaré : « Cette reconnaissance en tant qu’employeur de choix reflète l’incroyable dévouement et la passion de nos collaborateurs, qui sont nos meilleurs atouts. Cela réaffirme également notre engagement à favoriser une culture d’entreprise unifiée où chaque employé est encouragé à penser différemment, à expérimenter sans crainte et à innover en continu. Dans le contexte actuel en évolution rapide, il est plus crucial que jamais de disposer d’une main-d’œuvre talentueuse. »

David Haigh, PDG de Brand Finance, a confié : « Les marques de télécommunications du Moyen-Orient dépassent chaque jour un peu plus leurs homologues européennes et américaines si l’on se place du point de vue de l’entreprise où il fait bon travailler. Cela reflète les opportunités de carrière et les développements technologiques passionnants rendus possibles par des investissements constants et de haute qualité réalisés au Moyen-Orient. »

En chef de file des marques employeurs et du développement des talents aux Émirats arabes unis, le groupe a obtenu d’excellents résultats dans plusieurs domaines, notamment en tant que « marque prestigieuse », porteuse d’une « vision inspirante », où le « travail est agréable et gratifiant » et une « entreprise bien gérée et gouvernée ». La réussite de e& reflète la réputation plus large des Émirats arabes unis qui s’affirment en tant que pôle mondial des talents et destination privilégiée pour les personnes qui cherchent à façonner un avenir prospère.

« Chez e&, nous nous engageons à doter notre équipe des compétences nécessaires pour s’adapter et prospérer à l’ère numérique. Notre vision n’est pas seulement de suivre le rythme du changement, mais de l’initier. Nous construisons une main-d’œuvre résiliente et visionnaire, capable de propulser notre entreprise et notre communauté vers les plus hauts sommets. Notre stratégie englobe des programmes de formation complets, des partenariats avec des établissements d’enseignement et un environnement qui récompense la créativité et l’audace intellectuelle. Nous sommes déterminés à créer des opportunités de croissance professionnelle et à soutenir notre équipe dans l’acquisition de compétences technologiques et d’un état d’esprit indispensables pour l’avenir, » a ajouté Al Mansoori.

Le tout premier rapport « Employer Brand Index » met en avant les meilleures marques au monde avec des classements réalisés à l’échelle mondiale et régionale. Cette étude axée sur la recherche, est la première du genre, mesurant les perceptions internes et externes des marques d’employeurs dans 16 pays. L’indice est établi à partir des réponses à une enquête anonyme menée auprès du public dans divers secteurs d’activité au moyen de panels en ligne indépendants.

L’indice Employer Brand 2024 de Brand Finance fait suite à la publication, en janvier dernier, du classement mondial des marques, dans lequel e& UAE a été classée comme la marque de télécommunications la plus forte au niveau mondial (note AAA) et la marque la plus forte au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), toutes catégories confondues.

Brand Finance est le premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde. Depuis plus de 25 ans, son objectif est de combler le fossé entre le marketing et la finance en évaluant la force des marques et en quantifiant leur valeur financière afin d’aider les organisations de toutes sortes à prendre des décisions stratégiques. Chaque année, Brand Finance réalise plus de 5 000 évaluations de marques, étayées par des études de marché uniques, et publie plus de 100 rapports classant les marques dans tous les secteurs et tous les pays.

Contact : Nancy Sudheer nsudheer@eand.com

