EarthDaily conclut un accord d’abonnement à des données prêtes pour l’IA d’un montant à huit chiffres avec une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de défense et de renseignement

Cet accord met en évidence la demande croissante de données calibrées et cohérentes pour alimenter l’intelligence terrestre fondée sur l’IA

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EarthDaily Analytics (EarthDaily) a annoncé aujourd’hui avoir signé un nouvel accord d’abonnement à des données, d’un montant à huit chiffres, avec une entreprise américaine de technologies de défense et de renseignement. Cet accord reflète la demande croissante de données d’observation de la Terre prêtes pour l’IA, fondées sur la cohérence, la calibration et la fiabilité.

Cet accord permet au client d’accéder à des dizaines de millions de kilomètres carrés d’images quotidiennes. Les données prêtes à l’analyse d’EarthDaily soutiendront les flux de travail à grande échelle du client en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

La constellation EarthDaily est conçue spécifiquement pour fournir des mesures cohérentes et répétables à l’échelle mondiale. En capturant l’ensemble de la planète chaque jour à une heure solaire locale identique et selon la même géométrie d’observation, les images de la constellation offrent une base stable pour les flux de travail d’IA. Cette cohérence réduit le bruit des ensembles de données, une exigence clé pour entraîner, valider et déployer des modèles d’IA en toute confiance. Conçu d’abord comme un système de mesure, EarthDaily applique une calibration radiométrique et géométrique rigoureuse afin de garantir que les données soient non seulement visuellement précises, mais aussi analytiquement fiables dans le temps. Avec 22 bandes spectrales couvrant le visible, le proche infrarouge, l’infrarouge à ondes courtes et l’infrarouge thermique, le système détecte des variations subtiles du terrain, des infrastructures et des conditions de surface. Cela permet aux modèles d’IA de détecter des changements réels, et non des artefacts introduits par des conditions de collecte variables.

Il en résulte une base de données fondamentalement différente pour l’IA : une base permettant la surveillance continue, l’automatisation évolutive et une intelligence terrestre prédictive conçue pour soutenir les gouvernements et les entreprises opérant dans des environnements complexes et à fort impact.

« Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec ce leader reconnu et très respecté dans le domaine des technologies de défense et de renseignement aux États-Unis », a déclaré Don Osborne. « Cela constitue une validation forte de leur mission et de la qualité de nos données. »

À propos d’EarthDaily

EarthDaily est une entreprise mondiale d’observation de la Terre spécialisée dans la fourniture de données et d’analyses de qualité scientifique, conçues pour la détection de changements à grande échelle et l’aide à la décision fondée sur le renseignement. Avec le lancement prochain de la constellation EarthDaily, la société pose les bases d’une intelligence géospatiale mondiale cohérente et quotidienne, destinée à soutenir les gouvernements et les entreprises opérant dans des environnements complexes et à fort impact.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur earthdaily.com et suivez EarthDaily sur LinkedIn (@EarthDaily) et sur X (@EarthDailyA).

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3931e2f-a83e-4829-98be-836c0cbf6010

Contact Tanya Cross Vice-présidente, marketing et communications mondiales EarthDaily [email protected] Alliance Advisors [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9687392