EarthDaily Fecha Contrato de Assinatura de Dados Prontos para IA de Oito Dígitos com Empresa de Tecnologia de Defesa e Inteligência dos EUA

Contrato destaca a crescente demanda por dados calibrados e consistentes que alimentam a inteligência terrestre baseada em IA

VANCOUVER, British Columbia, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A EarthDaily Analytics (EarthDaily) anunciou hoje que assinou um novo contrato de assinatura de dados de oito dígitos com uma empresa de tecnologia de defesa e inteligência dos EUA, refletindo a crescente demanda por dados de observação terrestres prontos para IA baseados em consistência, calibração e confiança.

O contrato fornece ao cliente acesso a dezenas de milhões de quilômetros quadrados de imagens diárias. Os dados prontos para análise da EarthDaily apoiarão os fluxos de trabalho de IA e aprendizado de máquina em larga escala do cliente.

A EarthDaily Constellation foi criada unicamente para fornecer medições consistentes e repetíveis em escala global. A captura do planeta inteiro todos os dias no mesmo horário solar local e geometria de visualização, as imagens da constelação fornecem uma base estável para fluxos de trabalho de IA. Essa consistência reduz o ruído nos conjuntos de dados, um requisito fundamental para treino, validação e implantação de modelos de IA com confiança. Criado para ser um sistema de medição, a EarthDaily aplica rigorosa calibração radiométrica e geométrica para garantir que os dados além de visualmente precisos sejam também analiticamente confiáveis ao longo do tempo. Com 22 bandas espectrais que abrangem o infravermelho visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e infravermelho térmico, o sistema captura mudanças sutis no terreno, na infraestrutura e nas condições da superfície. Isso viabiliza que os modelos de IA detectem mudanças reais e não artefatos introduzidos por condições de coleta inconsistentes.

O resultado é uma base de dados fundamentalmente diferente para a IA: que viabiliza monitoramento contínuo, automação escalável e inteligência terrestre voltada para o futuro, projetada para apoiar governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

“Estamos preparados para uma parceria estreita com este líder estabelecido e altamente respeitado na tecnologia de defesa e inteligência dos EUA”, disse Don Osborne, “É uma grande validação da sua missão e da qualidade dos nossos dados.”

Sobre o EarthDaily

EarthDaily é uma empresa global de observação da Terra focada no fornecimento de dados e análises de nível científico projetados para detectar mudanças em grandes áreas e inteligência orientada para a tomada de decisões. Para o próximo lançamento do EarthDaily Constellation, a empresa está criando uma base para inteligência terrestre diária e globalmente consistente, em apoio a governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

Para mais informação, visite earthdaily.com e siga a EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) e no X (@EarthDailyA).

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3931e2f-a83e-4829-98be-836c0cbf6010

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