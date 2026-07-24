Egg Medical Anuncia Nova Era na Segurança do Laboratório de Fluoroscopia Após Declaração de Consenso Conjunta

Diante da exigência das principais sociedades médicas de uma adoção obrigatória de Dispositivos de Proteção Radiológica Aprimorada (ERPDs), o sistema EggNest® Complete se destaca como solução definitiva para proteção de toda a equipe clínica

MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Egg Medical, líder global em proteção contra radiação, anunciou seu alinhamento com a importante declaração de consenso de experts publicada na JSCAI. Este documento histórico declara que a dependência tradicional de aventais de chumbo pesado não é mais um padrão aceitável, exigindo mudanças urgentes para proteção da equipe clínica. No início deste ano, a SCAI lançou sua iniciativa ALARA+ para atualizar as interpretações dos regulamentos federais da ALARA (As Low as Reasonably Achievable – Mínimo Razoavelmente Realizável). Com os ERPDs modernos, o razoável precisa evoluir.

“Durante décadas, a comunidade intervencionista aceitou os riscos de câncer, catarata e lesões ortopédicas como consequências inevitáveis de uma carreira intervencionista. Eu, como muitos outros, paguei o preço por usar aventais de chumbo e protetores pesados ao longo dos anos. Esses riscos muito reais e perigosos não podem mais ser ignorados”, disse o Dr. Dean Kereiakes, coautor da declaração de consenso e Presidente do The Christ Hospital Heart and Vascular Institute. “Esta declaração de consenso de múltiplas sociedades estabelece uma diretriz de que, com a disponibilidade de dispositivos de proteção contra radiação (ERPDs) como o EggNest Complete, a segurança no ambiente de trabalho deixa de ser uma opção, passando a ser uma exigência moral.”

Soluções EggNest Complete, Segurança de 360 Graus para Toda a Equipe

O EggNest Complete foi projetado especificamente para superar essas barreiras tradicionais:

Proteção de 360 Graus: O sistema oferece proteção integrada de 360 graus ao redor da mesa, para todos.

O sistema oferece proteção integrada de 360 graus ao redor da mesa, para todos. Zero Interrupção do Trabalho: Ele se integra diretamente à mesa existente, eliminando a obstrução do piso e os riscos comuns de tropeços em barreiras móveis.

Ele se integra diretamente à mesa existente, eliminando a obstrução do piso e os riscos comuns de tropeços em barreiras móveis. Sem construção: O EggNest Complete não requer construção de teto ou tempo de inatividade do laboratório, exclusivo da Egg Medical. Os laboratórios permanecem em total funcionamento, implementando medidas de segurança sem nenhuma interrupção clínica e gerando economia para o hospital.

O EggNest Complete não requer construção de teto ou tempo de inatividade do laboratório, exclusivo da Egg Medical. Os laboratórios permanecem em total funcionamento, implementando medidas de segurança sem nenhuma interrupção clínica e gerando economia para o hospital. Opções Sem Avental: Dados da EggNest confirmam o uso de aventais sem chumbo ou aventais de chumbo ultraleves, dependendo da preferência pessoal do profissional de saúde.

A Egg Medical oferece uma solução que atende aos padrões ALARA+, ajudando os hospitais a proteger seus ativos mais valiosos – seu pessoal.

Recursos e Suporte de Mídia:

Segmento de Áudio : Ouça o Dr. Dean Kereiakes falando sobre a declaração de consenso no Doctor Radio da SiriusXM (Channel 110 / NYU Langone Health).

: Ouça o Dr. Dean Kereiakes falando sobre a declaração de consenso no Doctor Radio da SiriusXM (Channel 110 / NYU Langone Health). Vídeo de Estudo de Caso: Apresentação sobre como alcançar radiação quase zero em intervenções complexas do Dr. Santiago Garcia na SOLACI 2026 disponível no kit de imprensa mediante solicitação.

Contato: Susan Storm, [email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d2fbe4-a85c-4596-830d-044a6205e62d

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