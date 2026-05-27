Eleve Sua Estratégia: Lançamento da Competição Global de Negociação com Grandes Prêmios em Dinheiro

EBC Financial Group deu início aos eventos duplos na Ásia e na África, em ambientes simulados sem risco e sem confrontos de mercado de alto risco para capacitar traders de todos os níveis de experiência

LONDRES, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O EBC Financial Group (EBC), a melhor corretora do mundo de acordo com a World Finance, lançou duas competições de negociação multimercado projetadas para apoiar o envolvimento dos traders e ampliar a participação de comunidades de trade emergentes na Ásia e na África. A promoção do EBC Financial Group (SVG) LLC sob a marca EBC Financial Group inclui dois eventos distintos: o EBC Trading Masters Competition e o EBC Elite Demo Trading Competition.

Estruturadas para acomodar os participantes de diferentes níveis de experiência de negociação, as iniciativas duplas refletem o compromisso contínuo do EBC de promover um ecossistema que priorize o trader baseado na transparência, acessibilidade e aprendizado contínuo.

Nas duas competições os participantes terão a oportunidade de avaliar suas estratégias de negociação em ambientes estruturados, onde as classificações são determinadas pela taxa de retorno, em vez do tamanho da conta, reforçando uma estrutura baseada no desempenho, onde a disciplina e a estratégia são centrais para os resultados competitivos.

EBC Trading Masters Competition: Reconhecendo o Desempenho em Condições de Mercado ao Vivo

Destinado a participantes experientes, o EBC Trading Masters Competition será realizado em um ambiente de negociação ao vivo, onde os traders competem usando fundos reais em toda a Mongólia, Taiwan e Tailândia, de 11 de maio a 5 de junho de 2026.

A competição está aberta a titulares de contas PRO e STD, com requisitos mínimos de capital a partir de US$ 100 na Mongólia e US$ 200 em Taiwan e na Tailândia.

A competição será conduzida com contas de negociação PRO e STD elegíveis, fornecendo aos participantes exposição direta às condições de mercado ao vivo, dentro de um ambiente profissionalmente estruturado. Para incentivar a transparência e o aprendizado compartilhado em toda a comunidade de negociação, todos os participantes serão obrigados a publicar sinais de negociação durante todo o período da competição.

Em Taiwan e na Tailândia as premiações chegarão a até US$ 7.000 por sessão, com os participantes de melhor desempenho elegíveis para receber prêmios de até US$ 3.000. A classificação será determinada pelo desempenho da taxa de retorno, reforçando uma estrutura de competição em que a disciplina e a estratégia de negociação têm precedência sobre o tamanho do saldo da conta.

Os participantes podem registrar várias contas elegíveis, com prêmios determinados pela conta com melhor desempenho. Controles de risco estruturados e mecanismos de monitoramento serão implementados durante todo o período da competição para manter a equidade e a responsabilidade.

EBC Elite Demo Trading Competition: Participação acessível em um Ambiente Sem Riscos

Projetada para traders novos e em desenvolvimento, o EBC Elite Demo Trading Competition oferece aos participantes a oportunidade de se envolver com as condições do mercado ao vivo por meio de contas simuladas sem exposição real ao capital.

A competição ocorrerá de 11 a 22 de maio de 2026 no Vietnã, Indonésia, África e Coreia do Sul, com os participantes competindo usando contas de demonstração recém-criadas financiadas com um patrimônio inicial fixo simulado de US$ 10.000.

Os participantes da competição começarão com capital inicial simulado de US$ 10.000, criando condições equitativas em que as classificações são determinadas pelo desempenho da taxa de retorno, e não pelo tamanho da conta. Ao longo das sessões regionais, os participantes competirão por prêmios de até US$ 1.700, incluindo um prêmio máximo de US$ 1.000 na sessão da Coreia do Sul. A estrutura da competição é apoiada por diretrizes de participação estruturadas desenvolvidas para manter a transparência, a justiça e o envolvimento de negociação disciplinado durante todo o período da campanha.

Ao criar um ambiente controlado focado no desenvolvimento de estratégias e benchmarking de desempenho, a iniciativa visa incentivar a participação informada no mercado, ajudando os traders a criar confiança e disciplina de negociação.

“O EBC acredita que o desenvolvimento do trader se baseia na transparência, disciplina e acesso a oportunidades estruturadas que incentivam o crescimento contínuo”, disse Lewis Tang, Diretor de Marca do EBC Financial Group. “Essas competições são criadas para reconhecer o desempenho comercial e também para promover um maior engajamento, compartilhamento do conhecimento e participação responsável em diversas comunidades comerciais.”

As duas competições incorporam metodologias de classificação padronizadas e salvaguardas operacionais, incluindo avaliações baseadas na taxa de retorno e mecanismos de desempate baseados no volume, para a garantia de resultados determinados pelo desempenho comercial mensurável.

O lançamento das iniciativas reflete ainda mais os esforços contínuos do EBC para fortalecer o envolvimento dos traders nos principais mercados internacionais e, ao mesmo tempo, apoiar uma participação mais ampla no cenário comercial global em evolução.

Para mais informações sobre requisitos de elegibilidade, regras de competição e detalhes para inscrição, visite o site do EBC Financial Group www.ebc.com.

Aviso de Risco

Trading Forex (FX) e Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder os depósitos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco cuidadosamente antes de negociar.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras – confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia: Aldric Tinker Toyad Líder Global de RP [email protected] Faiz Alavi Sulaiman Executivo Sênior de PR [email protected]

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