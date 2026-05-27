Optimisez votre stratégie : lancement d’un concours de trading mondial assorti de prix en espèces exceptionnels

EBC Financial Group organise des événements à double format en Asie et en Afrique, proposant à la fois des environnements de simulation sans risque et des compétitions de marché à enjeux élevés afin de permettre aux traders de tous niveaux d’expérience de développer leurs compétences

LONDRES, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC), élu meilleur courtier au monde par World Finance, a lancé deux concours de trading multimarchés destinés à encourager l’engagement des traders et à élargir la participation au sein des communautés de trading émergentes en Asie et en Afrique. Proposée par EBC Financial Group (SVG) LLC sous la marque EBC Financial Group, cette promotion comprend deux événements distincts : le concours EBC Trading Masters Competition et le concours EBC Elite Demo Trading Competition.

Conçues pour s’adapter aux participants de tous niveaux d’expérience, ces deux initiatives à double format témoignent de l’engagement constant d’EBC à promouvoir un écosystème centré sur le trader et fondé sur la transparence, l’accessibilité et l’apprentissage en continu.

Grâce à ces deux concours, les participants auront l’opportunité de comparer et d’évaluer leurs stratégies de trading dans des environnements structurés où le classement est déterminé par le taux de rendement et non par la taille du compte. Ce cadre axé sur la performance renforce ainsi l’importance de la discipline et de la stratégie pour l’obtention de résultats compétitifs.

Concours EBC Trading Masters Competition : des performances reconnues en conditions réelles de marché

Destiné aux traders expérimentés, le concours EBC Trading Masters Competition propose un environnement de trading réel où les participants s’affrontent avec des fonds réels en Mongolie, à Taïwan et en Thaïlande, du 11 mai au 5 juin 2026.

Ce concours est ouvert aux titulaires de comptes PRO et STD, avec un dépôt minimum requis de 100 USD en Mongolie et de 200 USD à Taïwan et en Thaïlande.

Le concours se déroulera via des comptes de trading PRO et STD éligibles et offrira aux participants une immersion directe dans les conditions réelles du marché, le tout au sein d’un environnement professionnel structuré. Afin de favoriser la transparence et le partage des connaissances au sein de la communauté des traders, tous les participants devront publier des signaux de trading pendant toute la durée du concours.

À Taïwan et en Thaïlande, les cagnottes proposées atteindront jusqu’à 7 000 USD par session, les participants les plus performants pouvant remporter jusqu’à 3 000 USD. Le classement sera établi en fonction de la performance du taux de rendement, renforçant ainsi une structure de compétition où discipline et stratégie de trading priment sur le solde du compte.

Les participants pourront enregistrer plusieurs comptes éligibles, mais les prix seront attribués à leur compte le plus performant. Par ailleurs, des mécanismes structurés de contrôle des risques et de suivi seront mis en place pendant toute la durée du concours afin de garantir l’équité et la responsabilité.

Concours EBC Elite Demo Trading Competition : une participation accessible dans un environnement sans risque

Conçu pour les traders débutants et confirmés, le concours EBC Elite Demo Trading Competition offre aux participants la possibilité de se familiariser avec les conditions réelles du marché grâce à des comptes simulés, sans exposition financière réelle.

Le concours se déroulera du 11 au 22 mai 2026 au Vietnam, en Indonésie, en Afrique et en Corée du Sud. Les participants utiliseront des comptes démo nouvellement créés, alimentés par un capital initial simulé d’un montant fixe de 10 000 USD.

Tous les participants débuteront avec un capital initial simulé de 10 000 USD, ce qui permettra de garantir l’égalité des chances. Là aussi, le classement sera déterminé par la performance du taux de rendement, et non par la seule taille du compte. Lors des sessions régionales, les participants se disputeront des cagnottes pouvant atteindre 1 700 USD, dont un premier prix de 1 000 USD pour la session organisée en Corée du Sud. Ce concours est en outre encadré par des directives de participation structurées, conçues de manière à garantir la transparence, l’équité, ainsi qu’une pratique du trading rigoureuse tout au long de la campagne.

En créant un environnement contrôlé axé sur le développement de stratégies et l’analyse comparative des performances, cette initiative vise à encourager une participation éclairée au marché tout en aidant les traders à gagner en confiance et à développer leur discipline de trading.

« Chez EBC, nous sommes convaincus que le développement des traders repose sur la transparence, la discipline et l’accès à des opportunités structurées qui favorisent une croissance continue », a déclaré Lewis Tang, directeur de la marque chez EBC Financial Group. « Ces concours visent non seulement à récompenser la performance des traders, mais aussi à encourager un engagement accru, le partage des connaissances et une participation responsable au sein de diverses communautés de traders. »

Les deux concours intègrent des méthodologies de classement standardisées et des garanties opérationnelles, avec notamment des évaluations basées sur le taux de rendement et des mécanismes de départage basés sur le volume, ce qui permet de garantir que les résultats soient déterminés sur la base d’une performance de trading mesurable.

Le lancement de ces initiatives témoigne des efforts continus déployés par EBC en vue de renforcer l’engagement des traders sur les principaux marchés internationaux, tout en favorisant une participation plus large dans un paysage commercial mondial en constante évolution.

Pour tout complément d’information sur les conditions d’admissibilité, le règlement du concours et les modalités d’inscription, veuillez consulter le site Internet d’EBC Financial Group à l’adresse suivante : www.ebc.com.

Mise en garde concernant les risques

: le trading de devises (FX) et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant toute activité de trading.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 années d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

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Contact médias : Aldric Tinker Toyad Responsable mondial des relations publiques [email protected] Faiz Alavi Sulaiman Responsable principal des relations publiques [email protected]

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