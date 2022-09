EMGA aconselha aumento da dívida no valor de 10 milhões de USD para o Banco D-Miro

LONDRES, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), o banco de investimento de nicho focado nos mercados emergentes, anuncia uma transação de aumento de dívida privilegiada no Equador que permitirá ao Banco D-Miro continuar a expansão das suas atividades de empréstimo de microcréditos no Equador.

A linha de crédito, no valor de 10 milhões de dólares norte-americanos, foi criada, aconselhada e estruturada pela EMGA, sendo o financiamento disponibilizado pela U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Esta transação foi a primeira operação que a EMGA realiza no Equador.

Falando sobre a transação, o diretor financeiro do Banco D-Miro, Fabian Victores Baque, disse: “Agradecemos o apoio da EMGA e da DFC na finalização desta importante transação. Ter um parceiro estratégico como a DFC irá ajudar-nos a cumprir os nossos objetivos de gerar mais inclusão financeira e aumentar o financiamento a mulheres microempreendedoras.”

Jim Polan, Vice-presidente do Gabinete de crédito ao desenvolvimento da DFC, afirmou que “O investimento da DFC no Banco D-Miro irá expandir o acesso ao financiamento, permitindo a populações com rendimentos mais baixos e a mulheres empreendedoras no Equador recuperarem da recessão económica causada pela COVID-19. Focada nas pequenas empresas, esta transação irá fazer progredir o desenvolvimento e o crescimento económico a longo prazo no Equador, o que constitui uma meta importante para a DFC.”

Sajeev Chakkalakal, Diretor executivo e responsável pela banca de investimento na EMGA, afirmou que “Foi um verdadeiro prazer para a EMGA ter aconselhado o Banco D-Miro nesta importante transação com o objetivo de financiar a respetiva carteira de empréstimos para pequenas e médias empresas com um foco particular em empresas geridas por mulheres. Além disso, fechar mais outra transação com a DFC demonstra a força do nosso relacionamento desenvolvido ao longo de vários anos. Finalmente, acreditamos que a posição da DFC como uma instituição proeminente de financiamento do desenvolvimento irá acrescentar uma nova fonte de financiamento estratégico e a longo prazo para o Banco D-Miro.”

Jeremy Dobson, Diretor executivo da EMGA, acrescentou que “Com esta primeira transação no Equador, a EMGA aumenta a sua presença operacional na América Latina e irá continuar a desenvolver negócios no país e na região.”

Banco D-Miro: O Banco D-Miro é um banco equatoriano especializado em microfinanciamento e a sua visão é ser o banco que mais contribui para a redução da pobreza. O banco disponibiliza serviços financeiros a micro, pequenos e médios empreendedores no Equador e, em especial, naquelas áreas em que os níveis de pobreza são mais elevados e a penetração dos serviços financeiros é mais baixa.

DFC: A U.S. International Development Finance Corporation (DFC) faz parcerias com o setor privado para disponibilizar soluções de financiamento que visam resolver os problemas com que o mundo em desenvolvimento se debate. Investimos em diversos setores, incluindo da energia, cuidados de saúde, infraestruturas fundamentais e tecnologia. A DFC também proporciona financiamento a pequenas empresas e a mulheres empreendedoras de modo a criar empregos nos mercados emergentes. Os investimentos da DFC cumprem padrões elevados e respeitam o ambiente, os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores.

A Emerging Markets Global Advisory LLP, com sede em Londres, ajuda corporações e instituições financeiras a obterem capital de dívida/capital próprio. A equipa da EMGA combina as décadas de experiência necessárias para concluir transações em países emergentes, incluindo o Equador, que continua a ser um mercado importante. A EMGA continua a expandir e a solidificar a sua posição como um banco de investimento de nicho focado nos mercados emergentes.