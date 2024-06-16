– À la clôture du placement privé, Enlivex adoptera la première stratégie au monde de trésorerie d’actifs numériques sur les marchés prédictifs RAIN, via l’accumulation de jetons RAIN.

– RAIN est un protocole de prédiction et d’options entièrement décentralisé qui redéfinit les écosystèmes des marchés prédictifs et fournit une plateforme puissante pour la création de marchés on-chain, conçue pour la transparence, l’automatisation et la participation de la communauté.

– M. Matteo Renzi, ancien Premier ministre italien, sera nommé au conseil d’administration d’Enlivex après la clôture du placement privé.

– Enlivex poursuivra le développement clinique d’Allocetra™, un traitement potentiellement révolutionnaire contre l’arthrose du genou, un marché en pleine croissance avec des besoins médicaux importants non satisfaits.

– Le prix par action est de 1 $, ce qui représente une prime de 11,5 % par rapport au cours de clôture précédent.

NES-ZIONA, Israël, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Enlivex Therapeutics Ltd. (Nasdaq : ENLV, « Enlivex » ou « la Société »), une société d’immunothérapie clinique spécialisée dans la reprogrammation des macrophages, annonce ce jour la conclusion d’un contrat d’achat de titres dans le cadre d’un placement privé (PIPE) portant sur l’achat et la vente de 212 000 000 actions ordinaires (ou d’équivalents d’actions ordinaires) à un prix de 1 $ par action, soit une prime de 11,5 % par rapport au cours de clôture du 21 novembre 2025. Le produit brut total attendu est d’environ 212 000 000 $ (financé en USD et en USDT), avant déduction des commissions de placement et autres frais (la « Transaction »). Enlivex a l’intention d’utiliser le produit net du PIPE pour mettre en œuvre la première stratégie de trésorerie de jetons RAIN sur les marchés prédictifs, tout en continuant à se concentrer sur les activités principales de la Société.

RAIN est un protocole de prédictions et d’options entièrement décentralisé, construit sur le réseau Arbitrum. Le protocole est entièrement exempt de permission, permettant à quiconque de créer et de négocier des options personnalisées sur n’importe quel marché. Les résultats du marché peuvent être déterminés par l’IA, et la plateforme est régie par le jeton RAIN, qui intègre un mécanisme déflationniste de rachat et de destruction. Conçu pour être l’« Uniswap » des marchés prédictifs, RAIN est un protocole où chacun, partout dans le monde, peut créer tout type de marché, public ou privé, dans n’importe quelle langue.

« Compte tenu de l’intérêt récent des institutions pour les principales sociétés de marchés prédictifs (investissement de 2 milliards de dollars de la société mère du NYSE dans Polymarket et tour de financement de 300 millions de dollars de Kalshi mené par Andreessen Horowitz (a16z) et Sequoia Capital), il semble que ce secteur arrive à maturité et présente un fort potentiel de croissance. Nous pensons qu’après la clôture de cette transaction et la mise en œuvre de la stratégie de trésorerie RAIN, Enlivex deviendra la première société cotée en bourse aux États-Unis à offrir aux investisseurs une exposition aux marchés prédictifs, l’un des secteurs les plus dynamiques de l’industrie cryptographique », a déclaré Shai Novik, président du conseil d’administration d’Enlivex. « Le protocole décentralisé de RAIN utilise la technologie blockchain pour permettre aux participants de négocier sur les anticipations d’événements futurs, et nous pensons qu’il deviendra une force dominante dans ce segment de marché en pleine expansion. »

Et M. Novik d’ajouter : « Parallèlement à la gestion du portefeuille de trésorerie RAIN, Enlivex poursuivra ses activités existantes axées sur le développement clinique avancé d’Allocetra™, un nouveau traitement conçu pour traiter l’arthrose, une maladie articulaire. L’arthrose est de loin la forme d’arthrite la plus courante, touchant plus de 32,5 millions d’Américains et plus de 300 millions d’individus à travers le monde. Je souhaite la bienvenue à M. Matteo Renzi au sein du conseil d’administration d’Enlivex et je me réjouis de travailler avec lui pour créer de la valeur pour les actionnaires d’Enlivex. »

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au plus tard le 25 novembre 2025 (la « Clôture »), sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

BTIG agit en tant qu’agent de placement unique et conseiller financier exclusif pour la transaction. Greenberg Traurig, P.A. et FISCHER (FBC & Co.) agissent en tant que conseillers juridiques d’Enlivex, tandis que DLA Piper et Gornitzky & Co. agissent en tant que conseillers juridiques de BTIG.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS D’ENLIVEX

Enlivex sera la première société cotée en bourse à développer une stratégie de trésorerie axée sur RAIN, qui deviendra l’actif principal de réserve de la Société. En adoptant cette nouvelle politique de trésorerie, Enlivex souhaite offrir aux investisseurs une exposition au RAIN et promouvoir son rôle en tant que capital numérique.

En outre, Enlivex mène des activités opérationnelles axées sur le développement clinique avancé d’Allocetra™, une thérapie novatrice destinée au traitement de l’arthrose. L’arthrose est de loin la forme d’arthrite la plus courante, touchant plus de 32,5 millions d’Américains et plus de 300 millions d’individus à travers le monde. Environ la moitié des genoux présentant des lésions du ligament croisé antérieur développent de l’arthrose dans les 5 à 15 ans. On estime que 78 millions d’Américains seront atteints d’arthrose d’ici à 2040. L’arthrose symptomatique du genou est particulièrement fréquente et invalidante : 40 % des hommes et 47 % des femmes en développeront au cours de leur vie. L’arthrose est à l’origine de plus d’un million d’hospitalisations par an aux États-Unis, principalement pour des prothèses articulaires totales. Le fardeau de l’arthrose est énorme, et le besoin de traitements qui réduisent la douleur et l’invalidité qui en découle pour les personnes atteintes d’arthrose est crucial. À la connaissance de la Société, il n’existe actuellement aucun médicament approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine ou l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui ait démontré sa capacité à arrêter, ralentir ou inverser la progression des lésions structurelles de l’articulation.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « prévoit », « planifie », « projette », « va », « peut », « anticipe », « croit », « devrait », « pourrait », « entend », « estime », « suggère », « vise », « a le potentiel de », ainsi que par d’autres expressions de sens similaire, y compris des déclarations relatives aux avantages anticipés et au calendrier prévu pour l’achèvement de la Transaction proposée et des opérations qui y sont liées, à l’utilisation envisagée du produit de la Transaction, aux actifs qui seront détenus par la Société, au marché, au prix et à la liquidité futurs attendus des actifs numériques acquis par la Société, aux conditions macroéconomiques et politiques entourant les actifs numériques, au plan de création de valeur de la Société et à ses avantages stratégiques, à la taille du marché et aux opportunités de croissance, aux conditions réglementaires, à la position concurrentielle ainsi qu’à l’intérêt d’autres entreprises pour des stratégies similaires, aux tendances technologiques et de marché, à la situation financière et à la performance futures, et aux impacts financiers attendus de la Transaction proposée décrite dans le présent document. Chaque déclaration prospective figurant dans le présent communiqué est soumise à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement diﬀérents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les risques et incertitudes applicables incluent, entre autres : le risque que la Transaction proposée ne soit pas finalisée dans les délais prévus, voire pas du tout ; l’échec à réaliser les avantages anticipés de la Transaction et de la stratégie de trésorerie en actifs numériques proposée ; les changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques et réglementaires ; les risques liés aux opérations et à l’activité de la Société, y compris la forte volatilité du prix du RAIN et d’autres cryptomonnaies ; le risque que le prix des actions ordinaires de la Société soit fortement corrélé au prix des actifs numériques qu’elle détient ; les risques liés à l’intensification de la concurrence dans les secteurs d’activité actuels et futurs de la Société ; les risques liés aux incertitudes juridiques, commerciales, réglementaires et techniques significatives concernant les actifs numériques de manière générale ; les risques liés au traitement fiscal des actifs numériques aux États-Unis et à l’étranger ; ainsi que les autres risques et incertitudes figurant dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué ne s’expriment qu’à la date du présent document, et la Société décline toute obligation de les réviser ou de les mettre à jour, sauf si la loi applicable l’exige.

CONTACT ENLIVEX

Shachar Shlosberger, directeur financier

Enlivex Therapeutics, Ltd.

[email protected]

CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

[email protected]

